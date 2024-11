Elon Musk prépare un gros coup contre un concurrent

Elon Musk (Justin Sullivan/Getty Images)

Des débuts chez OpenAI à la création de xAI, Elon Musk n’a cessé de marquer l’industrie de l’intelligence artificielle. Le milliardaire, qui avait cofondé OpenAI en 2015 avec Sam Altman avant de quitter l’entreprise en 2018, avait activement participé au développement initial de ChatGPT. Initialement sceptique envers les dangers potentiels de l’IA, il avait créé OpenAI comme une organisation à but non lucratif pour garantir un développement éthique de cette technologie. Aujourd’hui, la donne a changé : avec sa nouvelle entreprise xAI, Musk revient en force dans la course à l’IA, armé d’une infrastructure colossale.

Une puissance de calcul titanesque

Le nouveau supercalculateur de xAI, baptisé Colossus, porte bien son nom. La machine exploite 100 000 GPU NVIDIA basés sur l’architecture Hopper, une configuration qui dépasse les standards actuels de l’industrie. Cette infrastructure massive n’est que le début : xAI prévoit déjà de doubler sa capacité avec 100 000 GPU supplémentaires. Cette démonstration de force vise à propulser le développement de Grok, le modèle d’IA de xAI, qui intègre désormais la reconnaissance d’images à ses capacités de traitement du langage.

Une révolution technologique silencieuse

La véritable innovation de Colossus réside dans son architecture réseau révolutionnaire. En abandonnant la technologie InfiniBand, pourtant standard du secteur depuis son acquisition par NVIDIA, xAI a opté pour la plateforme Spectrum-X. Cette solution utilise des composants Ethernet optimisés qui atteignent un rendement de 95 % dans le transfert de données, pulvérisant les 60 % habituels des solutions traditionnelles. Au cœur de cette architecture, le commutateur Spectrum SN5600, capable de gérer 800 Gb/s par port, travaille en symbiose avec les cartes réseau BlueField-3 SuperNIC pour orchestrer efficacement les échanges entre processeurs graphiques.

Une stratégie audacieuse face aux géants

L’approche technique adoptée par xAI bouleverse les conventions établies dans la construction des supercalculateurs. La plateforme Spectrum-X élimine les pertes de données liées aux collisions réseau, garantissant une latence minimale – un atout crucial pour l’entraînement des modèles d’IA. Cette architecture novatrice libère xAI des contraintes techniques traditionnelles et ouvre la voie à de nouvelles possibilités pour l’industrie du calcul haute performance. Face à cette démonstration de force technologique, les autres acteurs majeurs du secteur, y compris OpenAI, devront rapidement réagir pour maintenir leur position dans la course à l’IA. La bataille que Musk engage avec Colossus pourrait bien redéfinir les standards de l’industrie et accélérer l’évolution des infrastructures d’IA à l’échelle mondiale.