Elon Musk: sa première mesure va faire des remous

Elon Musk (Grzegorz Wajda / SOPA Images / LightRocket / Getty Images)

C’est officiel, Elon Musk fait désormais partie du D.O.G.E, le département américain chargé d’optimiser le fonctionnement du gouvernement et des institutions. Son objectif ? Réduire les dépenses publiques tout en continuant à faire fonctionner l’administration, comme il a notamment pu le faire chez X (anciennement Twitter).

Une première mesure pourrait être annoncée sous peu par le patron milliardaire. En effet, Elon Musk souhaiterait forcer les fonctionnaires américains à stopper le télétravail et à revenir dans les bureaux. En agissant ainsi, Musk espère agacer une partie des travailleurs et les pousser à démissionner. Une manière de réaliser de premières économies, en coupant certains salaires, donc.

Publicité

Elon Musk annonce une première mesure

Il faut dire qu’aux États-Unis, comme partout ailleurs dans le monde d’ailleurs, le télétravail s’est largement répandu à partir de 2020 et la pandémie de COVID-19. Depuis, bon nombre d’entreprises privées et d’administrations ont continué à fonctionner de la sorte, estimant qu’il s’agissait d’un bon compromis entre flexibilité et efficacité. Mais Musk n’y semble pas vraiment favorable.

Mettre fin à ces privilèges permettrait de couper la masse salariale du gouvernement, et donc, d’économiser des millions de dollars. On ne sait toutefois pas quel impact pourrait avoir cette mesure sur l’efficacité des services publics américains. Coupés d’une partie de leurs effectifs, réussiront-ils à répondre aux besoins et attentes des citoyens, les principaux concernés ?

Des voix s’élèvent contre cette première idée

Certaines voix s’élèvent déjà contre cette possible mesure. Le président de la Fédération américaine des employés gouvernementaux (AFGE), Everett Kelly, rappelle en effet qu’ils ne sont que 10% des fonctionnaires à télétravailler et que l’immense majorité des emplois pourvus au sein de l’administration n’ont jamais été, ne sont toujours pas et ne seront pas éligibles au télétravail.