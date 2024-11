Enseignement technique et formation professionnelle au Bénin : bilan du ministre Yves Kouaro Chabi

Kouaro Yves CHABI - photo : présidence du Bénin

Incitation des filles à s’inscrire à l’Enseignement technique et à la formation professionnelle, création d’une école des métiers du numérique et promotion de l’alphabétisation fonctionnelle sont les points essentiellement évoqués par le ministre de l’Enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle Yves Kouaro Chabi, jeudi 14 novembre 2024, dans le cadre de la reddition de comptes entamée par le gouvernement béninois.

Capacitation des lycées

Pour éviter de continuer de former nos enfants sans perspectives sérieuses d’emplois, le Gouvernement a décidé de mettre le curseur sur l’enseignement technique et la formation professionnelle. L’ambition clairement affichée est d’inverser la tendance actuelle et d’aboutir à 70% d’apprenants dans l’enseignement technique et la formation professionnelle contre 30% dans l’enseignement secondaire Général, d’ici 2030.

Dans cette perspective, un vaste plan de construction/réhabilitation de 30 lycées techniques agricoles, 16 lycées techniques professionnels et 8 écoles de métiers est en cours de mise en œuvre, et les procédures en vue de la construction de ces infrastructures ont déjà commencé.

En attendant, nous avons 662 AME qui sont en formation à l’université nationale d’agriculture de Kétou avec une bourse mensuelle de 100.000 FCFA plus un équipement en matériel didactique individualisé. En plus, 24 Elèves Professeurs Certifiés (EPC) ont été mis en formation en France depuis novembre 2020 pour 4 années d’études.

L’objectif est de les préparer au mieux à prendre en charge la formation des futurs apprenants dès l’ouverture de ces établissements.

PERSPECTIVES : En perspective, 31 Elèves Professeurs Certifiés (EPC) seront mis en formation à l’ENSET de LOKOSSA dans les prochains jours. Il se prépare également le recrutement de plus de 500 formateurs des lycées techniques professionnels et des écoles des métiers.

Déjà une école des métiers du numérique

Le secteur du numérique est en pleine expansion au Bénin grâce à notre politique volontariste en la matière. Pour soutenir cette dynamique, nous avons créé une école dédiée aux métiers du numérique qui forme déjà des spécialistes de la fibre optique. Ils sont ainsi 112 à bénéficier déjà de la formation dans cette école et nous comptons en former beaucoup plus au cours des prochaines années.

Incitation des filles à s’inscrire à l’EFTP

Si, en raison de l’intérêt de l’Etat pour la renaissance de ce secteur les inscriptions s’accroissent d’année en année, en ce qui concerne particulièrement les filles, seulement 353 filles bénéficiaient de bourses pour les formations techniques et professionnelles avant 2016.

Depuis 2016, plus de 4.200 filles en bénéficient dans tous les départements, soit plus de 12 fois le nombre anciennement impacté.

En dehors des bourses, d’autres filles bénéficient de la gratuité de l’inscription à l’ETFP. Elles étaient 102 en 2016 et, depuis lors, elles sont environ 6.000 à être prises en compte, soit pratiquement 60 fois le nombre anciennement impacté.

PERSPECTIVES : Nous prenons des mesures pour accroître le nombre de bénéficiaires partout dans nos communes, afin de donner aux filles les mêmes chances que les garçons et favoriser leur autonomisation.

Promotion de l’alphabétisation fonctionnelle

Pour offrir aux populations non scolarisées des formations adaptées à leurs besoins et à leur contexte, nous avons promu une alphabétisation fonctionnelle, axée sur les activités génératrices de revenus et les métiers.

Sur la période 2016 à 2023, nous avons impacté 32.364 personnes à travers 474 centres d’alphabétisation ouverts dans tous les départements du Bénin. Des projets innovants ont été également financés pour l’ouverture des centres d’alphabétisation fonctionnelle au profit des praticiens de la médecine traditionnelle et des artisans.