Espace: lancement du tout premier satellite en bois

Une avancée notable dans l’exploration spatiale a récemment eu lieu avec le lancement du tout premier satellite en bois, LignoSat. Ce satellite expérimental a été envoyé dans l’espace à bord d’une fusée SpaceX, dans le cadre d’une mission de ravitaillement pour la Station spatiale internationale (ISS). Conçu par des chercheurs de l’université de Kyoto, ce cube de bois de 10 centimètres de côté suscite une curiosité singulière en raison de son matériau inhabituel.

Contrairement aux satellites traditionnels, LignoSat est fabriqué en bois, un choix motivé par des considérations environnementales. Lorsqu’un satellite atteint la fin de sa vie et retombe dans l’atmosphère, il se désintègre, libérant souvent des particules métalliques susceptibles de polluer l’environnement et d’interférer avec les télécommunications. Les concepteurs du projet, en partenariat avec Sumitomo Forestry, espèrent que LignoSat, en se consumant naturellement, n’émettra que peu ou pas de résidus nuisibles.

Le lancement s’est déroulé au centre spatial Kennedy de la NASA en Floride, et le satellite a été embarqué dans un conteneur spécialement conçu par l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale. Dès son arrivée à l’ISS, prévue sous peu, LignoSat sera libéré dans l’espace pour une phase de tests cruciale. Durant cette période, les scientifiques suivront de près sa réaction face aux changements extrêmes de température et à d’autres conditions éprouvantes de l’environnement spatial.

Outre son matériau innovant, ce projet vise à tester la durabilité et la solidité du bois dans l’espace. L’équipe scientifique recevra des données détaillées du satellite, qui seront analysées pour détecter toute éventuelle déformation. Cette expérience unique pourrait marquer une étape importante pour l’avenir de l’industrie spatiale, ouvrant la voie à des satellites fabriqués dans des matériaux alternatifs aux métaux, une idée que Takao Doi, astronaute et professeur impliqué dans le projet, avait déjà envisagée.