Fermeture des portes sacrées du musée Akaba Idéna: un fait inédit qui doit préoccuper selon les dignitaires traditionnels

Photo : Rachad Sanoussi (sur Wikipédia)

Fait aussi inédit que mystérieux dans la commune de Kétou, connue pour ses valeurs traditionnelles au Bénin. Les portes mystérieuses, mâle et femelle, du musée Akaba Idéna se sont fermées d’elles-mêmes, dans la journée du jeudi 31 octobre 2024. Pour les dignitaires traditionnels, cet événement peu ordinaire, porte un message fort, aussi bien pour la ville de Kétou que pour le Bénin.

Les faits parlent d’eux-mêmes et ne trompent guère la communauté. Depuis qu’elles avaient disparu mystérieusement du palais d’Abomey, les deux portes mystérieuses qui se sont actuellement fermées l’ont été très rarement, et chaque fois que cela s’est produit, ce fut le signe d’un présage pas très gai. « Si je m’en tiens à l’histoire de ces portes et que je prends la recherche de l’abbé Monpoil pour sa thèse sur la Géomancie à l’ancienne côte des esclaves en 1946, ces portes qui viennent de se fermer interpellent d’abord le roi de Kétou, le royaume de Kétou et maintenant tous les Béninois et particulièrement les acteurs politiques », a expliqué un dignitaire traditionnel. Pour le roi de Kétou, qu’elles aient été fermées par œuvre humaine ou d’elles-mêmes, des sacrifices, cérémonies et libation s’imposent. (Rejoignez la famille des abonnés de notre chaîne WhatsApp en cliquant sur le lien https://whatsapp.com/channel/0029VaCgIOFL2ATyQ6GSS91x)

