Maghreb: une armée adopte des drones israéliens

Face à l’évolution rapide des menaces sécuritaires et aux mutations du champ de bataille contemporain, les États réévaluent leurs doctrines de défense et investissent massivement dans des technologies de pointe. Les conflits asymétriques, la guerre électronique, les frappes de précision et la surveillance en temps réel obligent les armées à adopter des systèmes plus agiles, autonomes et connectés. Dans ce contexte mondial de transformation stratégique, le Maroc s’inscrit dans une dynamique similaire, intégrant à son arsenal de nouveaux outils répondant aux impératifs de réactivité et de précision.

Parmi les équipements récents ayant intégré l’arsenal des Forces armées royales (FAR), le drone kamikaze SpyX illustre cette volonté d’innovation militaire. Développé par BlueBird Aero Systems, une filiale d’Israel Aerospace Industries (IAI), le SpyX se distingue par sa polyvalence opérationnelle. Capable de mener des missions de reconnaissance et d’attaque, ce mini-drone est doté d’une autonomie de 90 minutes et peut parcourir jusqu’à 50 kilomètres à une vitesse dépassant les 250 km/h. Son système de guidage, soutenu par une caméra haute résolution et un tracker vidéo sophistiqué, assure une précision redoutable lors des frappes.

Le drone embarque une charge explosive adaptable de 2,5 kg, ce qui lui permet de neutraliser divers types de cibles, allant du personnel isolé aux blindés légers. Il s’intègre parfaitement dans un dispositif plus large comprenant les modèles WanderB-VTOL et ThunderB-VTOL, également acquis par le Maroc et compatibles avec le SpyX. Ces équipements renforcent l’efficacité des FAR dans les domaines de la surveillance aérienne et des frappes ciblées.

Depuis la normalisation des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël en 2020, la coopération en matière de défense s’est intensifiée. En 2021, un pacte stratégique a été signé, ouvrant la voie à des transferts d’équipements militaires, à la formation et à l’assistance technique. Selon les données du SIPRI, environ 11 % des exportations d’armes israéliennes ont été dirigées vers le Maroc. Ce partenariat va au-delà des acquisitions : des projets de production locale de drones sont en préparation, témoignant d’une ambition industrielle à moyen terme.

L’arrivée du SpyX dans les rangs marocains suscite également des réactions sur le plan régional. L’Espagne, notamment, observe avec attention cette montée en puissance technologique. Par ailleurs, sur le plan intérieur, la coopération militaire avec Israël continue d’alimenter les débats, en particulier dans le contexte sensible du conflit à Gaza. Malgré ces tensions diplomatiques, Rabat maintient sa stratégie de renforcement capacitaire tout en affichant sa solidarité humanitaire envers la population palestinienne.

L’introduction du drone SpyX s’inscrit ainsi dans une vision élargie de modernisation de l’armée marocaine, articulée autour de la précision, de l’autonomie opérationnelle et de la complémentarité des systèmes. Une trajectoire qui reflète les choix stratégiques du royaume face à un environnement géopolitique en mutation.