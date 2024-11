France: des militaires américains violemment agressés

L’escale du porte-avions USS Harry S. Truman a pris une tournure dramatique. Alors qu’ils étaient en permission dans les rues de Marseille, deux militaires américains ont été victimes d’une attaque particulièrement brutale. Agressés par plusieurs individus dans la nuit de jeudi à vendredi, ces marins ont subi des violences physiques et des vols, nécessitant une intervention médicale immédiate.

Les faits se sont déroulés vers 2 heures du matin dans le 1er arrondissement de Marseille, à proximité du Vieux Port, sur la place du Général de Gaulle. Les militaires, membres de l’équipage du porte-avions, ont été pris à partie par un groupe d’individus qui leur ont arraché bijoux et téléphones portables avant de les molester.

L’un des militaires a été particulièrement touché, restant au sol après l’agression. Les marins pompiers de Marseille sont rapidement intervenus pour le prendre en charge et le transporter à l’hôpital. Les forces de l’ordre ont immédiatement réagi, procédant à l’interpellation d’un jeune de 17 ans, porteur de la chaîne volée à l’un des militaires. Ce déplorable incident survient alors que l’USS Harry S. Truman, avec ses 5.000 marins à bord, est actuellement en escale à Marseille.

Après plusieurs semaines passées en Europe du Nord, le porte-avions stationne en Méditerranée et devrait demeurer dans la cité phocéenne jusqu’au 3 décembre. Les autorités militaires américaines et françaises sont désormais mobilisées pour comprendre les circonstances exactes de cette agression et assurer la sécurité du personnel navigant durant leur séjour à terre.