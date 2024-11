France: deux affaires de près de 30 ans, bientôt résolues ?

(NICOLAS GUYONNET / HANS LUCAS / AFP)

Alors que les familles ne s’attendaient probablement plus à obtenir de réponses, les forces de police françaises viennent d’annoncer avoir placé un homme en garde à vue, dans le cadre de deux affaires survenues il y a 24 et 36 ans. L’homme est effectivement soupçonné d’être l’auteur d’un double meurtre survenu en Isère.

Âgé de 62 ans, l’individu a effectivement été placé en garde à vue après avoir été entendu par les forces de police. Il est soupçonné d’être à l’origine de la mort, en 1988, de Nathalie Boyer, alors âgée de 15 ans. Ce dernier est également soupçonné d’être également le responsable du meurtre de Laïla Afif, une mère de famille âgée de 40 ans au moment des faits, survenus en 2020.

Publicité

Deux cold case bientôt résolues ?

Dans les faits, l’homme en question aurait été identifié grâce à la découverte d’ADN sur la scène du crime de Laïla Afif. À l’époque toutefois, il était impossible d’en déterminer quoi que ce soit. Aujourd’hui, la technologie aidant, cet ADN a pu être reconstitué puis comparé à celui des personnes se trouvant dans le fichier de la police et de la gendarmerie. C’est ainsi que le principal suspect a été découvert.

Ce dernier, vivait non loin des lieux du second drame lorsque celui-ci s’est produit. Deux ans plus tard, il sera condamné par la justice pour avoir commis des viols sur ses filles. Il purgera sa peine avant de quitter le territoire pour aller s’établir en Bourgogne. Les deux affaires, qui n’avaient initialement rien à voir, ont été reliées entre elles par les enquêteurs, sur la base d’éléments jugés probants.

Deux histoires reliées sur la base d’éléments probants

La jeune adolescente avait été égorgée tandis que la mère de famille, elle, a été abattue d’une balle dans la nuque alors qu’elle se rendait à l’école pour inscrire son fils en BEP. Un véritable soulagement pour les familles, quand bien même l’homme n’a, pour le moment, rien avoué. Les prochaines semaines pourraient donc s’avérer décisives pour les familles des disparues.