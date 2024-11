Google: amende record pour le géant américain en Russie

C’est une amende record, tout simplement. En effet, la justice russe a décidé de condamner Google à une amende particulièrement élevée. La raison ? Le géant américain était soupçonné (et a donc été reconnu coupable) d’avoir supprimé des vidéos pro-russes de YouTube, plateforme dont Alphabet est le propriétaire.

En effet, un tribunal russe a infligé à Google une amende à 36 zéros, au total (en roubles) ! Cela représente 20 milliards, de millions, de milliards de dollars. Au total, au taux de change actuel roubles – dollars, cette somme représente à elle seule pluie que la somme totale… Du PIB mondial ! Le FMI l’estime à quasiment 110.000 milliards de dollars. Un montant impossible à payer, donc.

Google, condamné à une amende record

Comment en est-on arrivé à une telle situation ? Au cours de l’été 2024, la justice russe réclame à Google, qu’il rétablisse des chaînes de médias russes sur YouTube. D’ici à ce que Google accède à cette requête, la justice russe avait infligé une peine de 100.000 roubles par jour. C’est ainsi que la somme n’a cessé de grimper, le géant américain refusant tout simplement de répondre au tribunal.

Une somme astronomique… Que Google ne paiera pas. En effet, Alphabet s’est tout simplement refusé à accéder à la requête de la justice russe, ses propriétaires expliquant en outre que cette décision était plus politique qu’autre chose. À vrai dire, même la justice russe ne s’attend pas à ce que la Russie récupère cet argent. Certains experts y voient là juste une somme symbolique.

Alphabet ne paiera pas

Outre le fait que Google refuse d’accéder à la demande de la justice russe, il faut aussi prendre en compte le fait que cette amende représente plus que le PIB mondial. Or, aucune entreprise, aucune personne n’est en mesure de générer autant, voire plus d’argent que le reste de la planète. Une situation qui devrait cependant tendre encore un peu plus les relations entre Moscou et Google.