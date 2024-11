Grippe aviaire: un premier cas humain dans ce pays occidental

Photo de sippakorn yamkasikorn - unsplah

Partout dans le monde, les craintes de voir se développer de nouvelles pandémies sont élevées, surtout depuis la crise sanitaire de 2019. Résultat, la moindre alerte est particulièrement suivie, étudiée. Récemment, dans un pays occidental, un cas de grippe aviaire a ainsi été décelé.

C’est au Canada qu’un jeune adolescent a effectivement été testé positif à la grippe aviaire. On ne sait pas encore pourquoi ou comment ce dernier est tombé malade, mais une enquête a été officiellement ouverte pour tenter de faire la lumière sur cette histoire afin de mieux comprendre, pour mieux protéger. Une information confirmée par le ministère de la Santé de Colombie-Britannique.

Un cas de grippe aviaire au Canada

Cette contagion animal – humain, dans le cadre de la grippe aviaire, est extrêmement rare. L’enquête devrait d’ailleurs permettre de mieux comprendre l’origine de ce phénomène, puisque tous les contacts du jeune adolescent avec un porteur éventuel de la maladie seront étudiés. Pour rappel, la grippe aviaire touche surtout les oiseaux sauvages ainsi que les volailles.

On a également décelé quelques cas chez les bovins, les vaches notamment, qui aux États-Unis, ont été victime d’une épidémie d’ampleur assez importante. Un porc a aussi été testé positif à la grippe aviaire, pour la première fois de l’histoire, au mois d’octobre dernier. Enfin, toujours aux États-Unis, 14 cas humains ont été décelés depuis janvier 2024.

De réelles craintes de voir la maladie évoluer

Une seule inquiétude a été officialisée par les autorités, cette personne du Missouri, qui a été malade alors même qu’elle n’est pas entrée en contact avec un animal. Une preuve que le virus peut éventuellement muter et sévir. Plusieurs pays ont ainsi annoncé relever leur niveau de risque afin de faire face plus efficacement à d’éventuels cas et prendre des mesures plus restrictives, en cas de besoin.