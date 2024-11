Guerre en Europe: deux pays appellent leurs habitants à se préparer

Ulf Kristersson (DR)

Alors que les États-Unis viennent d’autoriser l’utilisation de certains de leurs missiles à longue portée, dans le but de frapper l’intérieur même de la Russie, il apparaît que la réponse du Kremlin est crainte. En effet, la Russie a pointé du doigt une escalade inutile et se laisse le droit de réagir.

Côté américain, cette décision intervient après vérification et confirmation de l’implication de la Corée du Nord dans le conflit. Dans tous les cas, les proches pays de la Russie se préparent. Dernièrement, la Suède et la Finlande ont ainsi tenu à encourager leurs citoyens et habitants à se préparer à l’éventualité d’un conflit armé, preuve que les tensions sont à leur paroxysme.

Publicité

Suède et Finlande, sur le qui-vive

Côté suédois, ce sont des millions de brochures qui ont été éditées et partagées un peu partout à travers le pays. Les Finlandais, quant à eux, ont lancé un site internet facilement accessible, dans lequel on retrouve des conseils assez similaires, concernant les éventuels préparatifs à effectuer dans le cas d’un conflit à grande échelle. Pour rappel, Suède et Finlande, après le début du conflit en Ukraine, ont accepté de rejoindre l’OTAN.

Dans les deux cas, le contenu proposé par les entités chargées de travailler autour de leur édition évoque les risques et les menaces encourus par les habitants des pays nordiques. On y retrouve plusieurs conseils, notamment sur les meilleures façons de constituer des stocks de denrées alimentaires ou encore des stocks d’eau ainsi. Des conseils pratiques et faciles à mettre en place.

Les deux pays nordiques, membres de l’OTAN

Ces brochures éditées en Suède seront disponibles dans les jours à venir, en ligne. Elles y seront notamment traduites en plusieurs langues, comme l’arabe, le farsi, l’ukrainien, le polonais ainsi que le somali et le finnois. C’est la cinquième fois dans l’histoire de la Suède que ce type de document est envoyé aux citoyens, la dernière remontant à 2018. Avant cela, le gouvernement avait agi de la même manière, en 1961, lors de la Guerre froide.