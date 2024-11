Hydrocarbures en Afrique : l’Inde signe d’importants accords

Photo : Reuters

Le Nigeria et l’Inde, deux puissances économiques émergentes, renforcent leurs liens énergétiques à travers des accords ambitieux signés en marge de la visite d’État du Premier ministre indien Narendra Modi, le 17 novembre 2023. Ces accords portent sur la fourniture à long terme de pétrole brut et de gaz naturel liquéfié (GNL) du Nigeria vers l’Inde, un partenariat stratégique qui reflète les ambitions énergétiques des deux pays.

Ces nouveaux accords visent à sécuriser un approvisionnement régulier en hydrocarbures pour l’Inde, tout en consolidant l’économie énergétique nigériane. Bien que les modalités précises de mise en œuvre n’aient pas été dévoilées, les deux parties ont mis en avant une collaboration technique. Celle-ci inclut des domaines cruciaux comme la sécurité des pipelines, la conversion du gaz naturel comprimé (GNC), ainsi que l’embouteillage et la distribution du gaz de pétrole liquéfié (GPL).

L’Inde figure parmi les principaux clients du Nigeria dans le secteur pétrolier, représentant en 2023 des exportations de 2,8 milliards de dollars, selon les données de Trading Economics. Ces échanges font de l’Inde un acteur incontournable pour la valorisation des ressources pétrolières nigérianes.

Ce partenariat repose sur une complémentarité stratégique. En effet, le Nigeria, doté de vastes ressources pétrolières et gazières, bénéficie de l’expertise technologique et des capacités d’investissement de l’Inde. Cette coopération illustre une alliance économique et énergétique conçue pour répondre aux enjeux mondiaux croissants de sécurité énergétique et de transition énergétique.

En consolidant ce partenariat, le Nigeria et l’Inde réaffirment leur ambition de jouer un rôle majeur sur la scène énergétique internationale, tout en favorisant une collaboration mutuellement bénéfique pour leurs économies respectives.