Immigration en Europe: des migrants expulsés en jet privé 

Photo DR

La France a décidé de serrer la vis face aux migrants entrés illégalement sur son territoire et qui sont sous le coup d’une OQTF (Obligation de Quitter le Territoire Français). Alors que le nouveau ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, souhaite des résultats rapides, une équipe de télévision s’est intéressée aux pratiques en place.

Lors de l’émission “Cash Investigation”, les journalistes ayant travaillé pour ce reportage ont découvert que la France renvoyait secrètement de plus en plus de migrants dans des avions privés. Ces derniers sont déposés dans d’autres pays européens, là où ils sont arrivés notamment. Des opérations tenues secrètes, qui coûtent extrêmement cher aux contribuables.

Publicité

La France utilise des jets pour rapatrier des migrants illégaux

À ce sujet, les autorités françaises ont expliqué qu’elles ne faisaient que respecter les accords de Dublin (dits, de Dublin 3). Ces accords signés entre tous les pays européens stipulent que ce sont les pays ayant accueilli ces migrants irréguliers qui doivent en assurer l’accueil et la gestion. C’est pourquoi Paris n’hésite pas à renvoyer des jets en Italie ou encore en Autriche.

Il s’avère toutefois que les agents de douane qui s’occupent de ces migrants illégaux et des vols de retour ne savent eux-mêmes pas vraiment pourquoi ils agissent ainsi. Interrogé, un policier s’est contenté d’expliquer qu’il ne faisait qu’appliquer les ordres, ajoutant par la suite qu’il se pourrait que ces personnes soient renvoyées dans le cadre de ces mêmes accords de Dublin précédemment évoqués.

La question des OQTF, un sujet sensible

En France, le sujet de l’immigration illégale est devenu un véritable sujet de société, de plus en plus de citoyens étant de fervents partisans d’une ligne et d’une politique plus dures à l’encontre des OQTF notamment. Ces derniers accusent l’exécutif de ne pas en faire assez pour que ces expulsions décidées par la justice soient respectées, avec un taux d’exécution de l’ordre de 16.4% en 2023.