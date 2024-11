Maghreb: les USA décrochent une entente dans ce domaine

(Rab Lawrence- Creative commons / CC BY 2.0)

La bataille d’influence en Afrique prend une nouvelle dimension avec la multiplication des initiatives occidentales sur le continent. De Washington à Pékin, en passant par Moscou et les capitales européennes, les puissances mondiales rivalisent d’ingéniosité pour consolider leurs positions stratégiques, notamment à travers des partenariats agricoles et technologiques. Le Maghreb, zone charnière entre l’Europe et l’Afrique subsaharienne, attire particulièrement l’attention des États-Unis qui y déploient une diplomatie économique ciblée.

Une coopération agricole stratégique

L’Algérie et les États-Unis viennent de franchir une étape significative dans leur collaboration agricole. Un accord entre le ministère algérien de l’Agriculture et le département américain de l’Agriculture (USDA) ouvre désormais la voie à l’importation de vaches laitières américaines vers l’Algérie. Cette initiative, portée par l’ambassadeur Elizabeth Moore Aubin, vise à renforcer la production laitière algérienne grâce à l’expertise génétique américaine. La décision de commercialiser les premiers produits génétiques, annoncée lors d’une visite au complexe agricole du groupe Boussouf à Mila, témoigne de l’avancement concret de cette coopération.

L’expertise américaine au service du développement agricole maghrébin

L’industrie génétique américaine, reconnue pour son leadership mondial, apporte son savoir-faire technique au secteur agricole algérien. Cette collaboration promet d’augmenter significativement la production de produits laitiers – lait, yaourt et fromage – sur le territoire algérien. L’ambassadeur américain souligne l’engagement de son pays comme partenaire fiable et fournisseur d’intrants agricoles de qualité, démontrant la volonté américaine d’approfondir les relations économiques bilatérales.

Des perspectives prometteuses pour la filière laitière

Les retombées attendues de cet accord dépassent le simple cadre commercial. L’amélioration génétique du cheptel laitier algérien permettra d’optimiser la production locale et de réduire la dépendance aux importations de produits laitiers. Cette coopération technique représente une opportunité pour l’Algérie de moderniser sa filière laitière tout en bénéficiant des avancées scientifiques américaines dans le domaine de la génétique bovine. Les échanges bilatéraux ainsi renforcés constituent un exemple tangible de la stratégie américaine d’engagement économique avec les pays du Maghreb.