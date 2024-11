Immigration en France: expulsion de dizaines de ressortissants de ce pays

Photo DR

L’Europe traverse une période marquée par des flux migratoires sans précédent. Des milliers de personnes tentent quotidiennement d’atteindre les côtes européennes, fuyant guerres, persécutions ou misère économique. Cette pression migratoire confronte les États membres à des défis majeurs en matière de gestion des frontières, d’accueil et d’intégration. Face à cette situation, de nombreux pays européens durcissent leur politique migratoire, multipliant les mesures de contrôle et les opérations d’expulsion des personnes en situation irrégulière.

Une opération d’envergure ciblant l’immigration albanaise

La France vient de mener une opération significative avec l’expulsion de 41 ressortissants albanais en situation irrégulière. Ce rapatriement groupé constitue la troisième initiative de cette nature depuis la prise de fonction du ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau. Parmi les personnes concernées, dix-sept adultes et vingt-quatre mineurs ont été reconduits vers leur pays d’origine. Les préfectures de l’Est de la France – Moselle, Meurthe-et-Moselle et Vosges – ont coordonné cette action, démontrant une mobilisation régionale concertée.

Publicité

Une stratégie nationale de fermeté

Le ministre de l’Intérieur impulse une politique migratoire plus stricte, comme en témoigne sa récente circulaire aux préfets. Les directives ministérielles soulignent notamment l’importance d’appliquer rigoureusement les mesures d’éloignement et de traiter avec fermeté les cas d’étrangers représentant une menace pour l’ordre public. Cette expulsion vers l’Albanie suit deux opérations similaires réalisées précédemment vers la République démocratique du Congo et la Géorgie, illustrant la diversification des pays concernés par ces mesures.

Une nouvelle dynamique administrative

Les centres de rétention administrative de l’Est de la France ont joué un rôle central dans cette opération. La préfecture de Moselle a géré le départ de dix-neuf personnes, tandis que celles de Meurthe-et-Moselle et des Vosges ont respectivement organisé l’expulsion de huit et sept ressortissants. Cette coordination territoriale témoigne d’une volonté d’optimiser les moyens administratifs et logistiques pour exécuter la politique migratoire gouvernementale. Les autorités françaises affirment ainsi leur détermination à appliquer strictement le droit des étrangers, tout en gérant les enjeux sécuritaires liés à l’immigration irrégulière.