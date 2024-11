La Finlande restitue au Bénin le tabouret royal « Kataklé »

Photo : DR

La République du Bénin et la République de Finlande ont franchi une nouvelle étape dans le renforcement de leurs relations bilatérales. Ce lundi 4 novembre, les ministres des Affaires étrangères des deux pays, S.E.M. Olushegun Adjadi Bakari pour le Bénin et S.E. Mme Elina Valtonen pour la Finlande, se sont réunis au prestigieux Government Banquet Hall ‘Smolna’ à Helsinki. Ce sommet marque une volonté commune de bâtir un partenariat solide, diversifié et pérenne, fondé sur des valeurs partagées telles que le respect mutuel, le multilatéralisme et la coopération internationale.

Les discussions ont abordé des enjeux globaux de paix et de sécurité, avec une mise en avant de l’importance d’une coopération renforcée pour répondre aux défis de stabilité régionale et internationale. En unissant leurs voix sur la scène internationale, le Bénin et la Finlande réaffirment leur soutien à un système multilatéral basé sur des règles et des valeurs communes. Par ailleurs, les deux ministres ont mis en lumière les initiatives d’intérêt commun visant à promouvoir les relations commerciales entre leurs pays. Cette dynamique économique pourrait ouvrir de nouvelles opportunités d’investissements et de partenariats pour les entreprises béninoises et finlandaises.

Publicité

Une œuvre emportée depuis 1892

Un moment fort de cette rencontre a été la restitution symbolique par la Finlande du tabouret royal Kataklé, une pièce unique des trésors royaux béninois qui avait été emportée par le général français Alfred Dodds lors de la campagne de 1892. Cet acte de restitution, accueilli avec gratitude par le ministre Bakari, marque un jalon dans la réconciliation historique et culturelle, illustrant l’importance de la préservation du patrimoine dans le rapprochement entre les peuples. La redécouverte de cette pièce a été rendue possible grâce aux efforts des citoyens béninois, témoignant d’une mobilisation collective pour la récupération des objets culturels dispersés à travers le monde.

Enfin, les deux parties se sont engagées à maintenir un dialogue régulier par le biais de consultations bilatérales et à renforcer leur coopération au sein de forums multilatéraux, notamment à l’ONU, dans le cadre du dialogue UE-UA et des interactions nordiques-africaines. Les ministres ont exprimé leur souhait d’étendre cette collaboration à de nouveaux domaines stratégiques et de multiplier les projets communs en faveur de la prospérité et de la stabilité internationale. Cette rencontre marque un tournant dans les relations entre le Bénin et la Finlande, posant les bases d’un partenariat durable au service d’un avenir partagé.