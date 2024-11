Le bitcoin explose avec l’arrivée de Trump, ce qu’il faut savoir

Photo Unsplash

Le bitcoin poursuit son ascension vertigineuse sur les marchés financiers internationaux, atteignant ce mercredi le seuil historique des 93 000 dollars. Cette hausse spectaculaire de la première cryptomonnaie mondiale coïncide avec le retour annoncé de Donald Trump à la Maison-Blanche. L’ancien président, qui avait initialement manifesté son scepticisme envers les monnaies numériques, a opéré un revirement stratégique majeur en intégrant le bitcoin au cœur de son programme économique. Sa victoire à l’élection présidentielle du 5 novembre a propulsé la valeur du bitcoin, enregistrant une augmentation de 30% en quelques semaines.

Une révolution réglementaire en vue

La future administration Trump promet de bouleverser l’encadrement des cryptomonnaies aux États-Unis. Le remplacement annoncé de Gary Gensler à la tête de la SEC (Securities and Exchange Commission) marque une rupture avec l’approche restrictive actuelle. La proposition de loi bipartisane FIT21, déjà adoptée par la Chambre des représentants, prévoit de transférer la supervision des cryptomonnaies à la CFTC, un régulateur réputé moins contraignant. Cette perspective réglementaire, associée à la promesse de Trump de faire des États-Unis « la capitale mondiale du bitcoin », séduit les investisseurs institutionnels et particuliers.

Des innovations financières majeures

L’autorisation récente des ETF bitcoin par la SEC a déjà transformé le paysage des investissements cryptographiques. Ces fonds, qui détiennent désormais l’équivalent de 94 milliards de dollars, soit plus de 5% des bitcoins en circulation, ont démocratisé l’accès à cette cryptomonnaie. Le projet ambitieux de Trump d’établir une réserve nationale stratégique de bitcoins renforce cette dynamique. Le gouvernement américain, qui possède déjà environ 210 000 bitcoins issus de saisies judiciaires, pourrait accroître ses acquisitions sur le marché libre, représentant un potentiel de valorisation supplémentaire.

Un nouveau paradigme économique

La technologie blockchain, sur laquelle repose le bitcoin, révolutionne les transactions financières en garantissant leur traçabilité et leur sécurité. L’adoption croissante de la cryptomonnaie par les acteurs traditionnels du marché et le soutien politique marquent une étape cruciale dans son institutionnalisation. Les analystes financiers, comme Simon Peters d’eToro, anticipent une accélération de l’homologation de nouveaux produits de placement. Cette évolution, combinée à l’approche pragmatique préconisée par des experts comme Stéphane Ifrah de Coinhouse, laisse présager une intégration renforcée du bitcoin dans le système financier mondial. La transformation du bitcoin, d’un outil alternatif contesté à un actif financier reconnu, témoigne de sa maturité croissante et de son potentiel disruptif dans l’économie numérique de demain.