Le lancement de la Banque africaine de l’énergie renvoyé en janvier 2025

Initialement annoncé pour 2024, les activités de la banque africaine de l’énergie (Bae) débuteront effectivement le 28 janvier 2025. L’annonce a été faite par l’ambassadeur Ella Nicholas, secrétaire permanent du ministère nigérian des ressources pétrolières et membre du conseil d’administration du Nigéria au sein de l’organisation des producteurs africains de pétrole (Appo).

Créée pour financer l’exploitation des ressources énergétiques du continent africain, La banque africaine de l’énergie vise à donner la priorité au marché intérieur pour endiguer les menaces que la transition énergétique fait peser sur les économies africaines.

Les bénéficiaires prioritaires de ses services sont les États ayant ratifié son traité d’établissement. Les entreprises nationales des secteurs des hydrocarbures et de l’énergie, ainsi que toute entité privée ou publique, ayant un impact sur le développement de l’industrie dans les pays membres auront également accès aux services de la banque.

Structurée comme une banque panafricaine de développement énergétique, la Bae, avec le Nigéria pour siège, se positionne clairement comme une banque de développement dont le leitmotiv est de financer ou d’assister les projets de développement économique. Pour ce faire, la Banque compte sur un capital initial de 5 milliards de dollars, qui pourra croître très rapidement, en raison des besoins énormes du secteur.

La banque vise également à réduire la dépendance des pays africains aux financements externes et à favoriser une plus grande autonomie énergétique pour le continent. En encourageant l’investissement dans les ressources locales, la Bae espère non seulement développer l’accès à l’énergie en Afrique, mais aussi renforcer l’intégration régionale et stimuler la croissance économique.