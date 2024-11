Le Niger furieux du soutien en cachette de l’UE à des ONG

Les autorités nigériennes sont mécontentes du soutien non officiel de l’Union européenne (UE) à des organisations non gouvernementales du Niger. Et pour montrer leur mécontentement, elles exigent le remplacement de l’ambassadeur de l’UE dans l’immédiat, ceci à travers un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l’extérieur, le gouvernement nigérien, signé le dimanche 24 novembre 2024. Dans ledit communiqué, le gouvernement nigérien dit avoir pris connaissance du communiqué de l’UE en date du 23 novembre à travers lequel elle a fait part de son « désaccord avec les raisons invoqués par le Niger relativement à la gestion de l’aide humanitaire aux victimes des inondations », d’une part et le rappel en consultation de son Ambassadeur, d’autre part.

Clarification des faits

En réponse, les autorités nigériennes précisent qu’elles n’ont pas lancé un appel à l’aide humanitaire suite aux inondations, ni à la communauté internationale, ni à l’EU et que « l’annonce de cette aide non sollicitée (de l’UE) est apparue sur les réseaux sociaux deux semaines avant que les autorités nigériennes ne soient officiellement informées. » Le communiqué renseigne aussi que Salvador Pinto Da França, ambassadeur de l’UE au Niger, a été convoqué le 14 octobre 2024 par le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l’extérieur et qu’il lui a été demandé de cesser les opérations en cours. Mais « le gouvernement a fait, deux mois plus tard, le constat amer de la poursuite de l’exécution des opérations non autorisées ». Cette situation n’a pas été du goût du gouvernement nigérien qui a conclu que « la collaboration avec l’ambassadeur de l’Union européenne, M. Salvador Pinto Da França n’est plus possible« . Il a donc demandé dans un bref délai son rappel et son remplacement.

Publicité

Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l’extérieur lu dans le journal du soir de la télévision nationale RTN le vendredi 22 novembre 2024, les autorités nigériennes ont affirmé que l’UE aurait envoyé 1,3 million d’euros pour les victimes des inondations sans prendre par les voies officielles. Elles ont dénoncé un « mépris des principes de transparence et de bonne collaboration » et ont annoncé avoir diligenté un audit pour connaître « l’usage et la destination réelle » de ces sous. L’Union européenne, de son côté, a déclaré être en désaccord avec « les allégations et les justifications avancées par les autorités de transition » et a rappelé son ambassadeur au Niger « pour des consultations ». Un autre problème diplomatique qui s’ajoute aux relations déjà tendues entre l’UE et le Niger depuis l’avènement des militaires au pouvoir.