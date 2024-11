Le Niger renforce son arsenal avec du matériel militaire russe

Salifou Mody (Photo DR)

Dans le cadre du renforcement de sa coopération avec la Russie, le Niger a considérablement renforcé ses capacités militaires grâce à une nouvelle livraison d’équipements. Cette livraison a été réceptionnée par le chef du bureau logistique de l’état-major des armées nigériennes, en présence de plusieurs responsables militaires, le jeudi 28 novembre 2024.

Les équipements ont été transportés à bord d’un Antonov 124, un avion-cargo russe de grande capacité. En recevant ces nouveaux équipements, le Niger poursuit son objectif de renforcer son armée dans un contexte marqué par l’instabilité sécuritaire dans la région du Sahel, particulièrement en raison de la menace terroriste grandissante. Cette livraison s’inscrit dans une série de mesures visant à améliorer les potentialités de l’armée nigérienne, qui lutte contre des groupes armés terroristes depuis plusieurs années.

Le ministre de la Défense, le général Salifou Mody, a pris part à la réception de ce matériel à la base militaire 101. Il a souligné que ces livraisons régulières de matériel russe renforcent considérablement les capacités opérationnelles de l’armée nigérienne, témoignent de la solidité des relations entre les deux pays et de leur volonté commune de faire face aux défis sécuritaires. La coopération militaire entre le Niger et la Russie s’est intensifiée après le renversement du président élu, Mohamed Bazoum, et le départ des troupes françaises et occidentales du pays. Les autorités nigériennes ont exprimé leur volonté de diversifier leurs partenariats militaires et de renforcer leur indépendance en matière de sécurité. Ce choix stratégique de renforcer les liens militaires avec la Russie s’inscrit dans une nouvelle orientation de la politique étrangère du pays.