Les attractions touristiques européennes les plus fréquentées

Ceux qui vivent en Europe le savent, on a beaucoup de chance d’avoir autant de pays intéressants à visiter à proximité. Ce n’est pas étonnant que le Continent accueille des millions de visiteurs tous les ans. Tout est relativement proche, mais chaque pays a ses propres histoires et cultures. Si vous vous demandez quoi visiter, ou si c’est juste par curiosité, on vous a fait une liste des 10 attractions les plus populaires de l’Europe.

Un petit résumé du tourisme en Europe

Le tourisme en Europe est particulièrement dynamique et diversifié. Des centaines de millions d’étrangers viennent tous les ans pour découvrir tout ce qu’il y a à voir. Les paysages sont tellement diversifiés que les visiteurs peuvent très bien faire quelques heures de route pour passer d’une grande ville comme Paris ou Rome à une plage naturelle. En plus d’attirer par sa culture et l’histoire, la plupart des pays en Europe ont aussi de bonnes infrastructures pour soutenir le tourisme. Les modes de transports sont accessibles et bien développés et il y a plusieurs options d’hébergement possibles.

C’est en Europe qu’on trouve beaucoup des monuments et attractions les plus visités du monde entier. Dans la liste ci-dessous, nous nous basons sur l’étude réalisée par Holidu, une entreprise de locations de vacances. L’étude recense les attractions les plus visitées en Europe, ainsi que le nombre d’avis laissés en ligne et d’autres informations intéressantes.

Alors, quelles sont les attractions touristiques les plus visitées en Europe ?

Le Château de Versailles

Le Château de Versailles est l’attraction touristique la plus fréquentée en Europe. On sait déjà que la France est le pays le plus visité, alors il n’est pas étonnant que le majestueux château de Versailles soit premier sur cette liste. Avec ses jardins, c’est un rêve de beaucoup de personnes dans le monde.

Le lagon bleu

Le lagon bleu en Islande est un grand spa géothermique. Il était entouré de champ de lave. Il représente une expérience unique à faire au moins une fois dans sa vie. Les températures atteignent les 39 degrés et les eaux sont riches en algues, minéraux et silice.

Les bains de Széchenyi

Les bains de Széchenyi sont situés à Budapest en Hongrie et sont dans les plus grands d’Europe. Ils ont été construits en 1913 et sont une vraie institution dans le pays. Pour les visiteurs, c’est possible d’aller dans plusieurs saunas, bains et espaces de relaxation. Quoi de mieux pendant un voyage ?

Le Château de Bran

Ce château en Hongrie est surnommé le château de Dracula et se trouve en Transylvanie. On associe le lieu à Vlad l’Empaleur qui est une figure historique. C’est d’ailleurs lui qui a inspiré le personnage de Dracula. C’est un lieu fascinant, avec de magnifiques vues sur les montagnes des Carpates.

Les Lacs de Plitvice

Les lacs de Plitvice en Croatie sont inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, ce qui n’est pas étonnant car ils se trouvent dans l’un des parcs les plus anciens d’Europe. Vous y trouverez 16 lacs en cascade qui se relient avec des chutes d’eau. C’est un lieu qui attire de nombreux passionnés de nature et de photographie dans le monde entier.

Le Pont Charles

Le Pont Charles de Prague relie la vieille ville et le quartier de Mala Strana. C’est un pont pavé qui est souvent fréquenté par des artistes et des musiciens. Vous y verrez des statues baroques et de belles vues sur la rivière et le Château de Prague.

La Fontaine de Trevi

La Fontaine de Trevi est très connue dans la culture populaire, avec des scènes de film et des passages de livres dans lesquels elle figure. C’est l’une des attractions les plus visitées de Rome et les touristes aiment la tradition d’y jeter une pièce. On dit que cela les fera un jour revenir à Rome.

Le Mont Saint-Michel

Le Mont Saint-Michel est un lieu de pèlerinage en Normandie. Érigé sur un îlot, c’est sans aucun doute l’un des sites les plus impressionnants du pays. Il y a des ruelles médiévales et une abbaye gothique qui surplombe la mer.

Le Time Out Market

Le Time Out Market est en plein centre de Lisbonne et est un vrai paradis pour les amateurs de cuisine. Il y a une cinquantaine de stands qui sont tous tenus par des chefs portugais renommés. En plus de pouvoir y goûter des délices locales, il y a aussi une super ambiance.

La Piazza San Marco

La Piazza San Marco est la place la plus touristique de Venise. Elle est en plein centre de la ville et est entourée de monuments historiques comme le palais des Doges et la basilique Saint-Marc. Il y a souvent des événements et des spectacles et vous pouvez y passer quelques heures à boire un verre et admirer les environs.

D’autres mentions notables

D’autres mentions notables qui ne sont pas dans le top 10 sont le Louvre en 11ème position, le musée Van Gogh en 15ème position et le Parc Güell en 18ème position. Il y a plein de choix en ce qui concerne les monuments, les parcs et jardins, les musées, et bien plus encore. Si vous réfléchissez à votre prochain séjour, n’hésitez pas à parcourir le classement entier de Holidu pour connaître les 100 attractions les plus populaires en Europe.