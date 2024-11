Lutte contre l’insécurité au Bénin : trois délinquants neutralisés

Des agents de la police républicaine (Photo AmB.)

Au cours de la patrouille du samedi 09 au dimanche 10 novembre 2024, aux environs de cinq heures, les forces de l’ordre ont neutralisé trois présumés divorcés sociaux. En effet, depuis quelques semaines, les populations de l’arrondissement de Gnemasson sont la cible d’individus mal intentionnés qui opèrent sur l’axe routier Pehunco-Kèrou pour déposséder les citoyens de leurs biens, surtout dans la nuit.

En vue de donner un coup d’arrêt décisif à ces agissements déviants récurrents dès le lancement de la campagne agricole, le commissariat territorialement compétent a intensifié la surveillance générale. C’est ainsi qu’au cours de la patrouille du samedi 09 au dimanche 10 novembre 2024, aux environs de 05 heures, à la sortie du village Sayakrou, à hauteur du marigot Nimbré, l’équipe de surveillance a surpris trois individus conduisant chacun une motocyclette à vive allure et sans dispositif d’éclairage. Face à ce comportement suspect, les forces de l’ordre ont entrepris leur interception à l’aide des signaux lumineux. Ayant remarqué que les utilisateurs de ces lampes torches étaient vêtus de l’uniforme de la police républicaine, ils ont abandonné ces trois motocyclettes pour prendre la poudre d’escampette. Pour dissuader les forces de l’ordre et les empêcher de se lancer à leur poursuite, ils ont ouvert le feu.

Cette attitude n’a point émoussé l’ardeur et la détermination des fonctionnaires de police qui ont immédiatement riposté. Lors des échanges de tirs, ces trois fugitifs ont été atteints et sont passés de vie à trépas. Sur les lieux, il a été retrouvé un fusil de fabrication artisanale dans lequel loge un étui ; deux munitions de calibre 12. La fouille des macchabées a permis de découvrir des clés passe partout, six téléphones portables de diverses marques.

Il est important de signaler que dans la masse des curieux, trois citoyens ont reconnu leurs motocyclettes respectives et ont apporté aux enquêteurs leurs titres de propriété. Informée, l’autorité judiciaire a ordonné la poursuite des investigations en vue d’interpeller les éventuels complices et l’établissement de la procédure subséquente.