Maghreb : 3 pays distingués dans le classement des assurances en Afrique

Les pays maghrébins, notamment le Maroc, la Tunisie et l’Algérie, continuent de se démarquer sur le marché africain des assurances. Dans un secteur continental encore peu développé, où les primes émises représentent moins de 1 % du marché mondial, ces 3 pays parviennent à figurer en bonne position dans le classement établi par l’Organisation des Assurances Africaines (OAA).

Le secteur des assurances en Afrique reste encore relativement modeste, malgré la population importante du continent. En 2023, les primes d’assurance en Afrique ont atteint un total de 63,56 milliards de dollars, une baisse par rapport aux 67,32 milliards de l’année précédente. Avec un taux de pénétration moyen de 3,5 % et une prime moyenne de seulement 46 dollars par habitant, l’Afrique reste largement en deçà des moyennes mondiales, bien qu’elle représente 17 % de la population mondiale.

L’Afrique du Sud domine largement le marché avec une part de 68,2 % des primes totales émises, représentant 43,3 milliards de dollars en 2023. Cependant, le Maroc parvient à se positionner en deuxième place au niveau continental, avec une part de marché de 8,7 %, soit un volume de primes de 5,52 milliards de dollars. Ce résultat place le Maroc en leader au sein des pays maghrébins, renforçant ainsi son rôle clé dans le secteur des assurances en Afrique.

Sur le segment de l’assurance-vie, la domination sud-africaine reste prononcée avec 81,2 % de part de marché, correspondant à 34,83 milliards de dollars. Malgré cette suprématie, le Maroc montre une belle progression avec 2,55 milliards de dollars en primes d’assurance-vie, marquant une hausse de 4,6 % et s’octroyant une part de marché de 5,94 %. La Tunisie et l’Algérie suivent avec respectivement 330 millions et 130 millions de dollars en primes d’assurance-vie, consolidant la présence maghrébine dans ce secteur en croissance.

Cette bonne performance du Maghreb s’explique par la volonté de ces pays d’améliorer leur offre et de diversifier les services d’assurance, dans un contexte où la demande est encore limitée. Les efforts pour augmenter la pénétration des assurances dans ces marchés demeurent cruciaux pour soutenir la stabilité financière des individus et des entreprises et pour renforcer le développement économique de la région.