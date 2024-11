Maghreb : ce pays est le coup de cœur des vacanciers français, confirment deux sources

Photo : DR

L’attrait des destinations ensoleillées prend de l’ampleur dans les habitudes de voyage des Français. Alors que les vacances de Noël se profilent à l’horizon, une tendance marquante émerge : un nombre croissant de voyageurs français désertent les traditionnels séjours hexagonaux pour découvrir les richesses du Maroc. Ces derniers sont séduits par un cocktail irrésistible mêlant douceur climatique, diversité culturelle et perspectives d’évasion.

Les plateformes de réservation en ligne confirment ce phénomène. Expedia et Kayak rapportent une augmentation significative des recherches pour les destinations marocaines, notamment Marrakech, qui enregistre une hausse de 25 % des requêtes par rapport à l’année précédente. La ville ocre se hisse désormais au rang des destinations les plus convoitées, aux côtés de métropoles internationales comme Bangkok, New York et Londres.

Publicité

Si l’Hexagone demeure la destination privilégiée de 80 % des voyageurs, l’envie d’évasion internationale gagne du terrain. Les données d’Atout France révèlent qu’environ 18 % des Français prévoient de franchir les frontières durant les fêtes de fin d’année, soit une progression de 3 points comparée à 2023.

Le Maroc présente des atouts indéniables qui expliquent son attractivité. Son climat hivernal particulièrement clément offre un contraste saisissant avec la morosité européenne. Les températures douces et le soleil omniprésent constituent un argument imparable pour les voyageurs en quête de lumière et de chaleur.

La diversité géographique du pays représente un autre argument de poids. Du nord au sud, le Maroc déploie une palette de paysages et d’expériences touristiques qui séduisent les voyageurs les plus exigeants. Montagnes, déserts, côtes méditerranéennes et atlantiques, médinas historiques : chaque région recèle des trésors à découvrir.

Malgré une légère augmentation des tarifs, les voyageurs français maintiennent leur cap vers ces horizons ensoleillés. L’aspiration au ressourcement et à l’évasion semble transcender les considérations budgétaires. Les professionnels du tourisme observent que les vacanciers recherchent avant tout des expériences authentiques et régénérantes.

Publicité

Les perspectives pour le tourisme marocain semblent donc particulièrement prometteuses. Avec sa capacité à conjuguer patrimoine culturel, hospitalité légendaire et environnements naturels exceptionnels, le pays se positionne comme une destination incontournable pour les voyageurs français en quête d’horizons nouveaux.