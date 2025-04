Mali : l’Algérie prend une nouvelle décision hostile

Le président Tebboune (Ryad Kramdi, AFP)

Les tensions entre le Mali et l’Algérie franchissent un nouveau seuil. Ce lundi 7 avril, Alger a annoncé la fermeture immédiate de son espace aérien à tout appareil en provenance ou à destination du Mali. La décision, annoncée par le ministère algérien de la Défense, marque une détérioration brutale des relations bilatérales, sur fond de crise sécuritaire persistante au Sahel.

Tout a commencé avec l’abattage d’un drone de l’armée malienne à proximité de la frontière algérienne. Une zone sensible, où les lignes entre surveillance, défense et provocation peuvent facilement se brouiller. Bamako, dans un communiqué au ton ferme, a dénoncé un acte « inamical et dangereux » de la part de son voisin du Nord. Alger, de son côté, réplique en accusant le Mali d’avoir violé à plusieurs reprises son espace aérien, affirmant avoir agi pour défendre sa souveraineté nationale.

La crise dépasse le simple différend militaire. Elle révèle la fragilité croissante des relations entre deux États majeurs de la région, autrefois unis par des mécanismes de coopération sécuritaire. L’Algérie, longtemps garant de l’accord d’Alger de 2015, s’est récemment montrée plus distante vis-à-vis du régime du général Goita.

Derrière cette montée de tension, c’est toute la géopolitique sahélienne qui vacille. La fermeture de l’espace aérien par Alger complique potentiellement les opérations logistiques et militaires de Bamako, qui s’appuie de plus en plus sur ses partenariats militaires non occidentaux. Ce durcissement pourrait aussi gêner les dynamiques commerciales et humaines dans les zones frontalières déjà marquées par des trafics et une insécurité chronique.

L’absence de canal diplomatique efficace pour apaiser les tensions pose la question de la gestion future des incidents frontaliers. Alors que le Sahel est en proie à une recomposition stratégique, cette confrontation entre Alger et Bamako pourrait avoir des répercussions régionales bien plus vastes, notamment sur la coopération anti-terroriste et la stabilité des pays voisins.