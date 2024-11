Maghreb: premières livraisons de gaz vers ce pays européen

Photo DR

L’Algérie figure parmi les principaux exportateurs mondiaux d’hydrocarbures, avec des réserves prouvées de gaz naturel estimées à 2,4 billions de mètres cubes. Le pays alimente déjà plusieurs nations européennes via son réseau de gazoducs traversant la Méditerranée, notamment l’Italie et l’Espagne. Sa société nationale Sonatrach, véritable pilier de l’économie algérienne, génère plus de 95% des recettes d’exportation du pays. Cette position stratégique et ses infrastructures développées permettent à l’Algérie de jouer un rôle majeur sur l’échiquier énergétique européen, particulièrement depuis les bouleversements géopolitiques qui ont affecté les approvisionnements traditionnels du continent.

Une percée stratégique en Europe centrale

Le 1er octobre marque une étape décisive pour Sonatrach avec le début des livraisons de gaz naturel vers la République tchèque. Cette nouvelle opération résulte d’un accord conclu avec ČEZ, l’acteur dominant du marché énergétique tchèque, après deux années d’intenses négociations. L’acheminement du gaz s’effectue à travers le gazoduc transMéditerranéen reliant l’Algérie à l’Italie, démontrant la capacité de Sonatrach à exploiter ses infrastructures existantes pour conquérir de nouveaux territoires commerciaux.

Un partenariat révélateur des mutations énergétiques européennes

Cette collaboration entre Sonatrach et ČEZ témoigne des transformations profondes du paysage énergétique européen. Bien que les détails spécifiques du contrat, tels que les volumes de livraison et sa durée, demeurent confidentiels, cette alliance représente une avancée significative pour les deux parties. Pour l’Algérie, elle ouvre la voie à une présence renforcée sur le marché d’Europe centrale, tandis que pour la République tchèque, elle constitue une étape importante dans sa stratégie de diversification des sources d’approvisionnement en gaz naturel. La réussite de ces négociations pourrait préfigurer d’autres partenariats similaires entre le géant maghrébin des hydrocarbures et les pays d’Europe centrale, redéfinissant ainsi les routes traditionnelles du commerce gazier sur le continent.