Mali : Assimi Goïta initie un projet pour immortaliser la mémoire de l’armée

Colonel Assimi Goita (Photo DR)

Le président de la transition malienne, le général Assimi Goïta, a initié dans le cadre de la refondation du système de défense du Mali, le projet de rédaction de l’histoire militaire du Mali. Lancé le mardi 13 février 2024 par le ministre conseiller à la sécurité nationale, le général de division Yamoussa CAMARA, ce projet vise à documenter l’histoire militaire du Mali par l’utilisation des sources orales et écrites.

Il se repose sur une approche scientifique rigoureuse, guidée par une équipe d’experts nationaux coordonnée par le professeur Doulaye Konaté qui se chargera d’explorer les grandes étapes de l’histoire militaire du Mali, de l’époque des empires à la période post-indépendance. La première session du Comité de pilotage de ce projet a eu lieu le jeudi 14 novembre 2024 à Koulouba sous la présidence du Ministre conseiller à la Sécurité nationale, le général de division (er) Yamoussa Camara.

Publicité

Au cours de cette première session, les membres du comité ont échangé sur les propositions des groupes thématiques. Ces derniers auront pour mission de traiter les différentes étapes de l’histoire militaire malienne, en tenant compte des contextes historiques spécifiques de chaque période.

L’équipe d’experts qui travaille sur ce projet est composée d’éminents historiens maliens, tant civils que militaires. Les travaux sont structurés autour de quatre groupes thématiques qui se concentreront sur différentes périodes historiques et analyseront l’évolution de l’organisation militaire malienne. L’objectif est de mettre en avant les aspects souvent ignorés du passé militaire du pays. Le général Camara a souligné l’importance de ce projet pour renforcer la mémoire militaire et favoriser la cohésion nationale. Il a également évoqué la nécessité d’un dialogue entre chercheurs et militaires pour enrichir le débat stratégique et rapprocher la sphère militaire de la société civile.

Les recherches seront menées sur l’ensemble du territoire malien ainsi qu’à l’étranger, notamment dans les archives du Sénégal, de la Guinée, de la Côte d’Ivoire, du Maroc, de l’Algérie, de la Turquie et des bibliothèques européennes. L’histoire sera écrite en tenant compte de l’aspect genre et de la dimension socio-ethnique des forces armées et de sécurité afin de parvenir à une armée nationale reflétant la diversité sociale du Mali. Un budget pour le projet a été défini en concertation avec le coordinateur, et la gestion sera effectuée de manière rigoureuse.