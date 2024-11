Mali : Un vaccin pour protéger les filles dès 10 ans du cancer du col de l’utérus

Photo d'illustration : pixabay

Le 1er novembre 2024, le Colonel Assa Badiallo Toure, Ministre de la Santé et du Développement social du Mali, a inauguré l’introduction du vaccin contre le Virus du Papilloma Humain (HPV) dans le Programme Élargi de Vaccination du pays.

Ce vaccin a pour cible les filles de 10 ans, scolarisées ou non. Environ 267 942 filles seront vaccinées pour l’année 2024. Chacune d’elle recevra une dose unique du vaccin. La campagne de vaccination se déroulera sur l’ensemble du territoire national. Il y aura des sites fixes, des unités mobiles et des méthodes innovantes pour atteindre les communautés mal desservies ou celles situées en zones d’insécurité. Le coût de cette initiative est estimé à 780 050 dollars, soit environ 468 030 000 FCFA. Le cancer du col de l’utérus représente un problème de santé publique majeur au Mali, étant le cancer féminin le plus fréquent. La mortalité est particulièrement élevée chez les femmes de 40 à 50 ans.

L’Ambassadrice des États-Unis au Mali, Rachna Korhonen, a réaffirmé l’engagement des États Unis envers la santé des mères et des enfants au Mali. GAVI soutient des initiatives similaires dans d’autres pays, tels que le Nigéria et la Tanzanie, et prévoit que 309 000 filles bénéficieront du vaccin au Mali. Lors de la cérémonie de lancement, Thierry Vincent, représentant de GAVI, a souligné l’urgence de cette vaccination. Il a affirmé qu’une femme meurt toutes les deux minutes dans le monde en raison du cancer du col de l’utérus. Pour marquer le début de la campagne, le ministre Assa Badiallo Toure a administré la première dose du vaccin à Hawa Dicko, une fillette de 10 ans. Il a exprimé sa gratitude envers GAVI pour son soutien constant, en assurant que ces nouvelles ressources seraient utilisées efficacement pour améliorer la santé de la population malienne.