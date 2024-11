Mali : Une énorme quantité d’explosifs saisie à Bamako

Police malienne (DR)

Moins de deux mois après un attentat meurtrier à Bamako, la Direction des renseignements et de la lutte contre la fraude des douanes maliennes a récemment effectué une saisie majeure. Les services douaniers, sous la supervision de l’inspecteur Amadou Sanogo, ont intercepté une tonne d’explosifs dissimulée à bord d’un autobus en provenance du Ghana.

L’autobus, apparemment surchargé, a attiré l’attention des agents, qui l’ont suivi jusqu’à sa destination. Lors des fouilles, les agents ont découvert 28 colis emballés, renfermant environ 5 000 pièces d’explosifs, d’origine nigériane, selon les étiquettes. Le produit, suspecté d’être destiné à la Guinée, a été en partie identifié par un citoyen guinéen, propriétaire de 19 des colis saisis. L’individu a été placé en garde à vue par le procureur de la Commune VI pour les besoins de l’enquête. Un autre suspect, lié à ce trafic, a réussi à échapper à l’interpellation après avoir pris. Cette interpellation témoigne de l’efficacité des services douaniers dans la détection de menaces potentielles.

Publicité

Parallèlement, les douanes maliennes ont intensifié leur lutte contre la fraude, avec une saisie récente de 55 tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation dans la région de Ségou. Ces produits, en provenance de l’étranger, ont été interceptés grâce à un dispositif de contrôle renforcé dans le pays, notamment dans les zones frontalières et les routes principales menant vers les grands centres de consommation. Le Mali est confronté à des attaques terroristes répétées depuis le début des années 2010, en raison de l’instabilité politique, de conflits intercommunautaires et de la présence de groupes extrémistes dans le pays. Parmi ces groupes terroristes, il y a Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), le groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), et l’État islamique au Grand Sahara (EIGS). Ces groupes continuent de mener des attaques violentes contre les forces gouvernementales, les militaires étrangers ainsi que les civils.