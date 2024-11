Mark Zuckerberg prédit la fin du smartphone, voici le remplaçant

Mark Zuckerberg (Bloomberg)

Mark Zuckerberg voit loin, très loin même. Et selon lui, le smartphone arrive à sa fin. En effet, d’après le patron de Meta, qui est l’entreprise derrière Facebook, WhatsApp ou encore Threads et Instagram, le téléphone tel que nous le connaissons est amené à disparaître. Qu’est-ce qui pourrait alors le remplacer ?

Selon le milliardaire américain, ce sont les lunettes intelligentes qui pourraient devenir la nouvelle norme, dans les années à venir. D’ici à 2030, dans 5 ans à peine, ces gadgets technologiques pourraient donc prendre la relève. Pour justifier son idée, ce dernier se base sur l’exemple des ordinateurs de bureau, peu à peu remplacés par les ordinateurs portables, puis les smartphones.

Publicité

Zuckerberg imagine la fin des smartphones

Les lunettes intelligentes pourraient ainsi prendre le pas et révolutionner la façon dont nous communiquons ou interagissons au jour le jour. Les smartphones ne devraient toutefois pas disparaître entièrement et seront complémentaires à ces paires de lunettes d’un tout nouveau genre. Zuckerberg imagine déjà des lunettes dopées à la réalité augmentée, pour accéder à du contenu, tout en conservant les mains libres.

Mais peut-on vraiment y croire ? Que se passerait-il en cas d’appel, par exemple, ou de lecture d’un contenu avec un bébé dans les mains ou sur la route ? Le changement serait total. Pour autant, beaucoup ont du mal à y croire, rappelant d’ailleurs que toutes les innovations qui ont été prônées par Zuckerberg se sont avérées être un échec (Facebook mis à part).

Des lunettes connectées pour les remplacer

On se souvient notamment de son projet de Métavers, qui a été purement et simplement abandonné après que son développement ait coûté beaucoup trop cher. Autre argument en faveur des détracteurs de Zuckerberg, les ventes catastrophiques des Apple Vision Pro, qui servent plus de casque que de lunettes, mais qui tendent à démontrer que les gens ne sont visiblement pas encore prêts à sauter le pas.