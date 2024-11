Maghreb: des dizaines d’hospitalisations après une intoxication

Photo d'illustration

Au Maghreb, un restaurant proposant des plats rapides à consommer est soupçonné d’être à l’origine d’une importante série de contaminations alimentaires. En effet, plus d’une cinquantaine d’individus ont été hospitalisés après y avoir consommé de la nourriture. Certaines se trouvent dans un état particulièrement grave.

C’est au Maroc, à Casablanca plus précisément, qu’un établissement spécialisé dans la restauration rapide a fait parler de lui après que plusieurs dizaines de personnes ont été contaminées. Toutes (ou quasiment toutes) se sont rendues à l’hôpital régional de Médiouna, présentant des symptômes similaires d’intoxication alimentaire aggravée. Elles ont été plus de 50 à s’y rendre pour être prise en charge.

Plus de 50 personnes hospitalisées

Leur point commun ? Le fait d’avoir consommé un repas dans cet établissement situé en plein centre-ville. Quelques patients ont été rapidement traités, souffrant de maux plus légers. Ils ont alors pu rentrer chez eux. En revanche, certaines personnes se trouvaient, encore hier soir, dans des états particulièrement graves au point même de déclencher leur transfert.

Quelques-uns des patients concernés ont ainsi été envoyés vers le Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd de Casablanca. De quoi inquiéter l’ensemble des familles, qui bien évidemment, souhaitent que tout aille bien, le plus rapidement possible. Ces dernières ont toutefois profité de l’occasion pour pointer du doigt le rôle des autorités, pas assez compétentes en la matière.

Les autorités, pointées du doigt

Ces familles accusent les autorités locales de ne pas veiller à la santé des consommateurs en n’effectuant pas les vérifications nécessaires auprès de restaurants pourtant connus pour être insalubres. Depuis plusieurs mois, consommateurs et associations appellent à un renforcement des contrôles et des inspections sanitaires, notamment dans les fast-foods, qui sont souvent plus insalubres que le reste.