MTN Bénin lance officiellement la 5G pour une connexion plus rapide

MTN Bénin a franchi une étape majeure dans le domaine des télécommunications en lançant officiellement dans l’après-midi du vendredi 22 novembre 2024, les services 5G au Bénin. Cet événement, qui s’est tenu au Palais des Congrès de Cotonou, marque une avancée technologique sans précédent pour le pays, ouvrant la voie à des possibilités innovantes pour les particuliers, les entreprises et les collectivités. Le lancement a eu lieu en présence des responsables de cette société de télécommunication, des autorités béninoises et de nombreux acteurs du numérique.

Grâce à la 5G, MTN Bénin offre désormais une connectivité ultrarapide, permettant aux utilisateurs de télécharger des fichiers volumineux ou de regarder des vidéos en haute définition en quelques secondes seulement. Cette technologie améliore considérablement le quotidien des clients en rendant possible un mode de vie plus connecté et plus efficace. Représentant la directrice générale, la directrice des ressources humaines de MTN Bénin, Viviane Sissuh note que, le lancement de la 5G à MTN Bénin symbolise bien plus qu’une simple avancée technologique.

Elle « représente pour nous, un nouveau chapitre dans notre engagement à offrir à nos clients et à nos partenaires des solutions innovantes au pointe de la technologie. La 5 G est une amélioration de la connectivité. Car elle ouvre la voie à de nouvelles possibilités infinies dans le domaine de l’internet, des objets connectés, la réalité virtuelle et la santé numérique. » Au-delà de ses avantages pour les particuliers, la 5G promet de révolutionner les secteurs clés de l’économie.

Elle facilite le développement de solutions d’intelligence artificielle, stimule l’agriculture grâce à des outils connectés et permet une meilleure gestion des infrastructures publiques. De plus, elle ouvre des perspectives inédites pour l’éducation, la santé à distance et les villes intelligentes. Ce fut le moyen pour la directrice des Technologies et de l’Information, Titilope Fakuande de revenir les lourds investissements opérés par MTN Bénin pour en arriver là.

« La 5G est une innovation que nous rendons accessible à l’ensemble des Béninois, grâce à notre collaboration avec Huawei et Ericsson. Ces partenaires mettent à profit leur expertise et leurs connaissances pour matérialiser cette technologie sur le territoire national », a-t-elle déclaré. Elle a également souligné que ces alliés stratégiques contribueront avec nous à faire de la 5G une réalité dans tout le Bénin. Le nouveau routeur compatible avec la 5G est déjà disponible. Avec 80 sites couverts de Cotonou à Calavi, les abonnés de MTN équipés de dispositifs compatibles peuvent dès à présent profiter de cette technologie. Il convient de rappeler que MTN a investi plus de 8,5 millions de dollars pour déployer la 5G au Bénin.

« Nous continuerons à étendre ce réseau à travers le pays pour que les Béninois, qu’ils soient au nord, au sud, à l’est ou à l’ouest, puissent accéder à la 5G et l’utiliser selon leurs besoins spécifiques », a ajouté Mme Fakuande. Ce lancement s’inscrit dans la vision du gouvernement béninois de positionner le pays comme un hub numérique régional. Avec la 5G, le Bénin rejoint les pays leaders en Afrique dans l’adoption de cette technologie de pointe, consolidant ainsi sa place sur la scène internationale.

Profitant de l’occasion, Boladji Adéola, Senior Manager network planning & optimisation a salué la contribution du régulateur des télécommunications et du ministère de la Digitalisation du Bénin à cette avancée. « La 5G amène une plus grande capacité et la vitesse plus grande de jamais vu dans le monde de 4G. Aujourd’hui grâce à 5G, on a jusqu’à 4 fois, 5 ou 6 fois de capacité de vitesse en terme de réponse, en terme de connectivité avec la 5G. La 5G a amené la capacité à nous tous de nous connecter avec une vitesse plus élevée et moins de latence », note-t-il.