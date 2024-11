Nucléaire: la Russie fait une promesse

Photo: /REUTERS/ Sergei Bobylyov/TASS Host Photo Agency

La Russie a réaffirmé son engagement à éviter une guerre nucléaire, tout en modifiant récemment sa doctrine sur l’emploi des armes atomiques. Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a déclaré que le pays ferait le « maximum d’efforts » pour prévenir un tel conflit. Cependant, cette déclaration intervient dans un contexte de tensions accrues entre Moscou et l’Occident, exacerbées par le conflit en Ukraine.

Une doctrine élargie et controversée

La nouvelle doctrine nucléaire russe, officialisée cette semaine, autorise l’utilisation d’armes nucléaires non seulement en réponse à une attaque nucléaire directe, mais aussi en cas d’attaque « massive » menée par un pays non nucléaire soutenu par une puissance nucléaire. Cette disposition semble cibler indirectement l’Ukraine et ses alliés occidentaux, en particulier les États-Unis. Cette évolution a été présentée par Sergueï Narychkine, chef du renseignement extérieur russe, comme une garantie contre une défaite militaire conventionnelle.

Réactions internationales

Ce durcissement de la posture nucléaire russe a été fermement critiqué par de nombreuses puissances mondiales. Les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et l’Union européenne ont qualifié ces ajustements de « dangereux » et « irresponsables« . Emmanuel Macron, président français, a exhorté Moscou à « faire preuve de raison », dénonçant une stratégie perçue comme escalatoire. La Chine, partenaire stratégique de la Russie, a appelé à la « retenue » et au « calme », prenant ainsi une position prudente face à cette situation volatile.

Un test missile intercontinental signalé

Alors que les tensions montent, l’Ukraine a accusé Moscou d’avoir tiré pour la première fois un missile balistique intercontinental sur son territoire, sans charge nucléaire. L’armée russe n’a pas confirmé cette action, et Dmitri Peskov a refusé de commenter cette accusation. Selon les autorités ukrainiennes, le lancement aurait eu lieu depuis la région russe d’Astrakhan, marquant une nouvelle étape dans l’escalade militaire.

Entre inquiétudes et appels à la responsabilité

Cette conjoncture met en lumière la complexité des relations internationales autour de la question nucléaire. Si la Russie affirme vouloir éviter un conflit nucléaire, ses actions et sa nouvelle doctrine alimentent les inquiétudes globales. Les appels à la retenue se multiplient, mais la méfiance et les tensions restent palpables, laissant craindre une escalade incontrôlée.