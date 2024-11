OVNIS: le Pentagone fait des révélations sur les dernières observations 

Image tirée d'une vidéo d'un objet volant non identifiée filmé par un pilote de l'US Navy. DR

Sommes-nous seuls, dans l’univers ? Cette question, des millions de personnes se la posent au quotidien. Et si pour beaucoup, la réponse est non, pour d’autres, il est impossible que l’Homme et les animaux soient les seuls êtres vivants qui existent. Mais qui croire ? Pour le moment, difficile d’y voir clair.

Peut-être que les récentes déclarations du Pentagone pourraient y aider. En effet, celui-ci a révélé avoir étudié 757 signalements d’OVNI (Objet Volant Non-Identifié) au cours de la période mai 2023 – juin 2024. Si l’immense majorité des signalements a été expliquée de manière rationnelle et scientifique… 21 d’entre eux sont, aujourd’hui, dénués d’explication plausible.

Le Pentagone évoque des cas d’OVNI inexpliqués

Pas d’alien toutefois. En effet, les petits bonhommes verts tels que nous les imaginons (ou, tout du moins, tels qu’ils nous sont présentés dans les livres de science-fiction) ne sont pas concernés par cette absence d’explication. Pour certains experts, il peut simplement s’agir d’anomalies que leurs calculs n’ont pas été en mesure de prendre en compte. Aucune avancée technologique révolutionnaire n’est donc concernée.

Les témoins ayant fait part de ces phénomènes “surnaturels “évoquent, dans la plupart des cas, des lumières dont ils ne comprennent rien de l’origine éventuelle. Il peut également s’agir d’objets ayant la forme d’une sphère ou encore de triangles, qui se déplaceraient à des vitesses folles. Des explications parfois un peu légères, qui manquent d’appui (notamment photo ou vidéo).

Des puissances militaires concernées ?

Dans trois cas toutefois, ce sont des équipages militaires qui ont évoqué le fait d’être suivi ou filé par des avions non identifiés, allant particulièrement vite. Les enquêteurs n’ont, dans ces cas-là, pas été en mesure de relier les explications à des faits tangibles, assurant en outre qu’il était impossible, en l’état des connaissances actuelles, de relier ces “filatures” à des puissances étrangères.