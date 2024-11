Pétanque ivoirienne en crise : Idrissou Ibrahima lance un appel au dialogue

Photo: DR

Le samedi 9 novembre 2024, une délégation ivoirienne menée par Mamadou Binaté a été reçue à Cotonou par le Président de la Confédération Africaine des Sports Boules (CASB), Idrissou Ibrahima, dans le cadre de la crise qui divise la communauté de la pétanque en Côte d’Ivoire. Cette rencontre, organisée au siège de la CASB, a marqué une étape décisive dans les efforts de résolution, le Président Ibrahima insistant sur l’importance d’une approche pacifique et consensuelle pour surmonter cette impasse.

Lors de l’audience, le Président Idrissou Ibrahima a engagé la délégation dans un dialogue franc, exhortant au rapprochement avec le bureau de la Fédération Ivoirienne des Boules et de la Pétanque (FIBP) dirigée par José Gauthé. Ce dernier est officiellement reconnu par les instances continentales et internationales de la pétanque, notamment la CASB et la Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal (FIPJP). Par conséquent, le camp Binaté a été encouragé à rechercher une entente avec la FIBP, celle-ci étant la seule entité disposant de la légitimité institutionnelle en Côte d’Ivoire.

Cette crise remonte à la révocation du bureau de la Fédération Ivoirienne de Pétanque (FIP) dirigée par Mamadou Binaté, décision prise par le gouvernement ivoirien via le ministère des Sports en raison du non-respect des exigences légales de fonctionnement. La perte de l’agrément officiel a laissé l’ancien bureau de Binaté sans base légitime pour poursuivre ses activités, d’où leur recours à la CASB pour espérer restaurer une forme de reconnaissance.

Pour l’équipe de Binaté, cette rencontre a permis de mieux saisir l’ampleur de la crise et les démarches à envisager pour un dénouement. Encouragés par l’ouverture au dialogue manifestée par la CASB, ils ont exprimé leur intention de suivre les orientations et les conseils donnés par Idrissou Ibrahima, qui a souligné son engagement à promouvoir une issue pacifique et transparente, assurant qu’aucune manipulation ne sera tolérée dans le processus.