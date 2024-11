Russie – Iran: la collaboration prend une nouvelle dimension

Pixabay

Depuis le début de la guerre en Ukraine, Moscou s’est considérablement rapproché de la Chine, de la Corée du Nord, mais aussi de l’Iran. Que ce soit d’un point de vue politique ou économique, Moscou a effectivement besoin de partenaires sur lesquels se reposer pour continuer à peser.

Cette fois-ci, la collaboration avec Téhéran notamment, a pris une toute nouvelle tournure. En effet, deux satellites privés iraniens ont été lancés dans la nuit de lundi à mardi, par le lanceur Soyouz. Une information confirmée quelques heures plus tard par l’ambassade d’Iran en Russie, qui démontre une fois de plus que les relations entre les deux pays sont au beau fixe.

Publicité

Deux satellites iraniens tirés depuis Soyouz

Ces satellites, baptisés Kowsar et Hodhod ont été placés en orbite autour de la Terre, à 500 kilomètres environ de notre sol. Il s’agit du premier lancement du genre, celui-ci s’inscrivant dans le cadre de la nouvelle coopération scientifique et technologie souhaitée et mise en avant par Moscou et Téhéran. L’Iran, de son côté, s’est félicité du succès de ces lancements, évoquant une entrée réussie dans le domaine spatial.

Ces satellites seront notamment utilisés dans des secteurs stratégiques pour le pays, comme l’environnement, les transports et surtout l’agriculture. Des activités que le régime iranien affirme être pacifiques et conformes aux résolutions prises par l’Organisation des Nations Unies… Côté occidental cependant, les craintes sont de voir ces deux satellites être utilisés à des fins d’espionnage, par exemple.

Un renforcement des relations bilatérales

Un partenariat amené à se développer et à se renforcer. En effet, il y a quelques jours, à l’occasion du sommet des BRICS organisé à Kazan, en Russie, le président russe Vladimir Poutine avait alors échangé avec son homologue iranien, Massoud Pezeshkian, les deux hommes se félicitant de voir que les relations diplomatiques entre les deux nations étaient en “pleine croissance”.