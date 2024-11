Sahara: des autorités se mobilisent pour l’agriculture

Photo de James Baltz sur Unsplash

Une mobilisation gouvernementale sans précédent marque un tournant décisif pour le développement agricole des régions sahariennes en Algérie. Six ministres clés ont conjugué leurs efforts lors d’une réunion interministérielle destinée à dynamiser les cultures stratégiques dans le Sud du pays.

Le plan ambitieux de sécurité alimentaire

L’objectif principal vise l’autosuffisance en blé dur, maïs et orge dès 2025, s’inscrivant dans une stratégie globale qui prévoit la mise en valeur d’un million d’hectares irrigués à l’horizon 2027. Cette initiative englobe également le développement des cultures oléagineuses, sucrières, des légumes secs et de la production laitière.

Des projets internationaux structurants

Deux partenariats majeurs illustrent cette dynamique : une collaboration avec la société qatarie Baladna pour la production de lait en poudre, et un accord avec l’entreprise italienne BF pour la production de céréales, de légumineuses et de pâtes. Sonelgaz s’est déjà engagée à raccorder ces installations aux réseaux énergétiques, suivant une politique qui a déjà permis l’électrification de 66 000 exploitations agricoles à l’échelle nationale.

Un investissement massif dans les infrastructures

Le ministère des Finances a débloqué des enveloppes considérables pour soutenir cette transformation agricole. Un montant de 88,55 milliards de dinars est consacré à la construction de 350 centres de proximité, dont 51 dans les wilayas du Sud, chacun disposant d’une capacité de 50 000 quintaux. Par ailleurs, 240 milliards de dinars sont alloués à l’édification de 30 silos stratégiques, dont trois prévus à Adrar, Ouargla et El Ménéa, représentant un investissement de 24 milliards de dinars.Une approche territoriale cibléeLes wilayas d’Adrar, Timimoun, El Ménéa, Ouargla, Touggourt, Ghardaïa et Illizi constituent les zones prioritaires de ce développement agricole. Des comités multisectoriels locaux seront constitués pour identifier les besoins spécifiques de chaque région et optimiser l’allocation des ressources.

Le soutien à la filière agricole se poursuit avec une dotation de 98,4 milliards de dinars pour l’année 2024, destinée aux organismes de soutien à l’agriculture. Cette mobilisation témoigne de l’engagement des autorités à transformer le secteur agricole saharien en un véritable levier de croissance économique et d’indépendance alimentaire.