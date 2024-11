Stéphane Zabavy : l’acteur ivoirien s’éteint des suites d’un AVC

Stéphane Zabavy. Photo : DR

Le cinéma ivoirien perd une figure emblématique avec la disparition de Stéphane Zabavy, décédé le jeudi 21 novembre 2024 à la suite d’un accident vasculaire cérébral (AVC). Ce comédien, surnommé affectueusement « Bijou » ou encore « Flame » par ses admirateurs, a marqué durablement l’univers artistique ivoirien par son authenticité et son jeu intense.

Avec des rôles marquants dans des productions comme Djagassa, Le Char des dieux ou encore Jusqu’au bout, Stéphane Zabavy a su captiver le public par son talent unique. Son dernier rôle dans Fouteuse de trouble en tant que Landry, un personnage complexe, témoigne une fois de plus de sa capacité à incarner des figures profondément humaines et puissantes à l’écran. Ce succès, fruit d’un travail rigoureux et d’une passion pour son art, lui a valu une reconnaissance qui dépasse les frontières ivoiriennes.

En dehors de son engagement pour le 7e art, Stéphane Zabavy était également connu pour son passé médiatique. Ancien compagnon de l’artiste Josey, il aurait inspiré la célèbre chanson Diplôme, selon plusieurs sources. Ce détail personnel avait contribué à alimenter l’intérêt du public pour cet acteur polyvalent et attachant. Depuis l’annonce du décès, plusieurs voix du monde du cinéma ivoirien ont exprimé leur tristesse.

Ce drame survient dans un contexte déjà marqué par le décès récent du chanteur et web humoriste Dan Marcel, plongeant la scène artistique ivoirienne dans une tristesse profonde. L’impact de Stéphane Zabavy sur le paysage culturel, cependant, restera vivant à travers ses performances mémorables et son héritage indélébile dans le cinéma.