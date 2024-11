Tchad : le gouvernement expulse plus de 500 mendiants étrangers

Le mercredi 13 novembre 2024, les autorités tchadiennes ont lancé une opération de rapatriement des mendiants étrangers à N’Djamena, sous la supervision du président du comité interministériel chargé de l’identification, du retrait et de la prise en charge des mendiants, Benguela Guidjinga.

Cette opération s’inscrit dans le cadre du projet « Zéro Mendiant », qui vise à restructurer l’espace public de la capitale et à renforcer la sécurité urbaine. Au total, 504 mendiants étrangers ont été interpellés au cours de plusieurs rafles menées dans les dernières semaines à N’Djamena. Ces individus seront rapatriés dans leurs pays d’origine, avec des moyens de transport mis à leur disposition par les autorités tchadiennes.

Selon le contrôleur général de Police Benguela Guidjinga, président du comité interministériel chargé de l’identification, du retrait et de la prise en charge des mendiants, cette opération s’inscrit dans la politique du gouvernement visant à donner un nouveau visage à N’Djamena et à renforcer la sécurité dans la ville. Le gouvernement entend également lutter contre la mendicité pour améliorer la cohabitation urbaine et garantir la sécurité des personnes et des biens dans la capitale. Le programme « Zéro Mendiant » fait partie d’un ensemble de mesures qui vise à assainir la capitale.

Les autorités ont souligné que cette action n’était qu’une première étape et qu’elles continueront à surveiller la situation des mendiants dans les rues de N’Djamena. Le jeudi 7 novembre 2024, une délégation composée du président du Comité Benguela Guidjinga, de la Secrétaire Générale Adjointe du Ministère de l’Action Sociale Achta Hamid Akhouna et des représentants des ambassades du Niger et du Nigeria avaient visité le site de Farcha qui accueille les personnes interpellées dans le cadre de cette opération. Cette visite avait pour but d’identifier les ressortissants étrangers pour permettre leur rapatriement dans le respect des standards humanitaires.