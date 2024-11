Terrorisme : la CEDEAO présente les initiatives prises pour lutter contre le phénomène.

Photo: DR

Le lundi 4 et le mardi 5 novembre 2024 a eu lieu au Koweït, précisément dans la capitale Koweït City, la Conférence de haut niveau pour le renforcement de la coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme. Faisant partie de la délégation de la Commission économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) aux côtés de l’ambassadrice Kinza Jawara-Njai, Dr Omar Alieu Touray, président de la Commission de la CEDEAO a présenté les initiatives régionales de l’institution pour contrer le terrorisme.

Il a insisté sur la nécessité d’un accès équitable aux ressources internationales et d’une solidarité accrue entre les pays pour renforcer la sécurité frontalière. De son côté, le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de la CEDEAO, l’ambassadeur Abdel-Fatau Musah a souligné l’importance du renforcement des partenariats régionaux et d’une meilleure coordination des efforts de sécurité.

Publicité

La CEDEAO avait mis en œuvre plusieurs stratégies pour lutter contre le terrorisme en Afrique de l’Ouest dont la création de cadres de coopération régionale qui facilite le partage de renseignements, la conduite d’opérations conjointes et le renforcement des capacités de défense contre les groupes armés afin de renforcer la collaboration en matière de sécurité frontalière. Elle a aussi mis en œuvre des programmes de formation et de financement pour les forces de sécurité des États membres et plaide pour un soutien logistique et technique international accru.

La Conférence de haut niveau pour le renforcement de la coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme s’inscrit dans le cadre du processus de Douchanbé qui vise à fédérer les efforts de tout le monde pour une meilleure sécurité frontalière face aux menaces terroristes. Elle a réuni plus de 480 participants et a connu l’intervention d’éminentes personnalités, telles que le Secrétaire général adjoint des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme Vladimir Voronkov, le Prince héritier du Koweït, Sheikh Sabah Khaled Al Hamad Al Mubarak Al Sabah, et le président de la République du Tadjikistan, Emomali Rahmon.