Tourisme au Maghreb : ce pays gagne des places dans un classement

Marrakech - Maroc (Depositphotos)

Le tourisme représente un pilier économique majeur pour les pays du Maghreb, avec des retombées considérables sur l’emploi et les recettes en devises. L’Algérie, la Tunisie et le Maroc rivalisent d’initiatives pour attirer les visiteurs internationaux, misant sur leurs atouts naturels, culturels et patrimoniaux. Cette industrie génère des revenus substantiels et contribue significativement au PIB de ces nations, particulièrement en Tunisie où le secteur pèse traditionnellement près de 14% du PIB, tandis qu’au Maroc il constitue une source principale de devises étrangères.

Une progression remarquable dans le classement mondial

Le Maroc vient de réaliser une avancée notable dans le classement des recettes touristiques de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT). Le Royaume a gravi dix échelons entre 2019 et 2023, passant de la 41ème à la 31ème position mondiale. Cette performance place le pays parmi les destinations ayant connu l’évolution la plus marquante dans le top 50 mondial. Cette progression témoigne de l’attractivité croissante du Maroc sur la scène touristique internationale, fruit d’une stratégie de développement minutieusement élaborée.

Des objectifs ambitieux pour 2026

Le ministère du Tourisme marocain a défini une feuille de route claire pour les années à venir. L’objectif fixé prévoit d’atteindre 120 milliards de dirhams de recettes touristiques en devises d’ici 2026. Pour concrétiser cette ambition, le Royaume mise sur deux leviers stratégiques majeurs. D’une part, l’augmentation du flux touristique avec un objectif de 17,5 millions de visiteurs. D’autre part, la diversification et l’innovation de l’offre touristique nationale, notamment par le développement des infrastructures et la création d’expériences uniques pour les voyageurs.

Une nouvelle dynamique touristique

Cette évolution favorable du secteur touristique marocain résulte d’une vision stratégique globale. Le pays conjugue modernisation des infrastructures, préservation du patrimoine culturel et développement de nouvelles attractions touristiques. Les efforts déployés portent leurs fruits, comme en témoigne la progression dans le classement de l’OMT. Cette dynamique positive renforce la position du Maroc comme destination phare du tourisme mondial, capable de rivaliser avec des destinations traditionnellement prisées.