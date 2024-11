Ukraine: mesure radicale des USA craignant une attaque russe 

JOe Biden (photo DR)

Alors que les États-Unis ont récemment autorisé les forces armées ukrainiennes à utiliser certains de leurs missiles longues portées pour frapper directement le sol russe, les craintes de représailles ont réelles. Moscou ne s’est d’ailleurs pas caché, affirmant que cette décision allait jeter de l’huile sur le feu, dans un conflit qui dure depuis déjà 1.000 jours.

Ce mercredi, quasiment 24 heures après la promesse russe de réagir aux tirs ukrainiens de missiles américains, l’ambassade américaine en Ukraine a alerté. Celle-ci a effectivement mis en garde ses employés (et plus généralement, les habitants de la capitale) qu’une attaque aérienne russe sur Kiev était imminente. D’ailleurs, les employés de l’ambassade américaine ont été mis à l’abri.

Kiev peut compter sur le soutien américain

Selon certaines sources, les renseignements américains craignent une attaque massive dans les heures ou les jours à venir. Ainsi, les employés du gouvernement américain resteront cachés quelques jours encore, le temps que la situation ne revienne à la quasi-normale. Une mesure de précaution jugée nécessaire par le gouvernement américain, qui ne souhaitait prendre aucun risque.

Invité au G20 de Rio de Janeiro, Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, a confirmé que Moscou n’allait pas rester les bras croisés, affirmant que l’armée russe allait réagir en conséquence. Une réponse “approprié” sera ainsi portée à l’encontre de l’Ukraine et potentiellement des intérêts américains sur place, Moscou estimant que Washington faisait désormais partie du conflit.

La Russie fustige les annonces américaines

Les États-Unis semblent d’ailleurs prêts à aller plus loin encore dans son aide à l’Ukraine. Après l’autorisation de tirer au ATACMS sur le sol russe, l’Ukraine recevra prochainement des mines antipersonnel non persistantes. Ces mines disposent d’un dispositif d’autodestruction et exploseront seules, dès la fin de la guerre, ne causant ainsi aucun souci lorsqu’il faudra reconstruire le pays.