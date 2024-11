Un richissime entrepreneur qui ne veut pas vieillir défiguré après une opération

Bryan Johnson (Getty Images/Instagram)

Bryan Johnson, visionnaire excentrique de la Silicon Valley et fondateur de l’entreprise de paiements en ligne Braintree, vendue à PayPal pour 800 millions de dollars en 2013, vient de vivre une expérience cauchemardesque dans sa quête effrénée de jeunesse éternelle. Cet entrepreneur de 47 ans, qui a fait fortune dans la tech avant de se consacrer à repousser les limites du vieillissement, investit depuis 2021 près de deux millions de dollars annuels dans son projet baptisé Blueprint, transformant son corps en véritable laboratoire expérimental.

Les dangers d’une quête obsessionnelle

Un visage gonflé jusqu’à la cécité temporaire, une allergie foudroyante, des traits déformés rappelant ceux d’un boxeur au sortir d’un combat : voilà le résultat catastrophique de la dernière expérimentation de Johnson. En tentant d’injecter dans son visage une matrice extracellulaire issue d’un donneur inconnu, l’entrepreneur a frôlé le drame médical. Cette intervention hasardeuse visait à corriger les effets secondaires inattendus de son programme anti-âge, qui avait paradoxalement accentué son apparence vieillissante en creusant ses traits. L’incident, partagé sur Instagram avec une transparence déconcertante, illustre les dangers d’une recherche effrénée de jeunesse menée sans garde-fous.

Des méthodes extrêmes sous surveillance scientifique

L’arsenal déployé par Johnson pour combattre le vieillissement dépasse l’entendement. Son équipe de scientifiques analyse la moindre donnée biologique, ajuste quotidiennement des protocoles dignes d’un laboratoire pharmaceutique, et supervise des expérimentations toujours plus audacieuses. Parmi elles, des injections de plasma sanguin provenant de son propre fils de 17 ans, une pratique qui soulève autant de questions éthiques que médicales. Le projet Blueprint ne se contente pas de simples innovations cosmétiques : son objectif avoué est de reprogrammer l’ensemble des organes vitaux pour qu’ils retrouvent leurs caractéristiques biologiques de la fin de l’adolescence.

Le prix de l’immortalité

Cette course contre la montre mobilise des ressources colossales. Au-delà des deux millions de dollars annuels investis dans la recherche, Johnson soumet son corps à un régime drastique qui transforme sa vie en un programme informatique minuté. Chaque jour commence invariablement par une batterie de tests et de mesures, suivie d’une routine implacable combinant exercices physiques calibrés et nutrition ultra-restrictive. Cette approche mathématique du vieillissement, où chaque variable biologique est contrôlée comme une ligne de code, révèle une vision transhumaniste de l’existence, où la technologie et la fortune personnelle deviennent les instruments d’un défi lancé aux lois naturelles de la vie.