Armement au Maghreb: le point de l’aviation de ce pays

Armée marocaine (DR)

La rivalité militaire mondiale se poursuit à un rythme soutenu depuis plusieurs décennies, avec des États qui renforcent constamment leurs arsenaux en réponse aux menaces perçues et aux ambitions stratégiques. Cette dynamique touche particulièrement le domaine aérien, considéré comme décisif dans les conflits modernes. Sur le continent africain, le Maroc émerge comme un acteur majeur avec une flotte aérienne qui compte actuellement 284 appareils militaires, un chiffre qui devrait atteindre 320 unités dans les années à venir selon Flight Global et Cirium.

L’arsenal aérien marocain: diversité et puissance de frappe

La force aérienne marocaine s’appuie sur deux ravitailleurs KC-130H garantissant son autonomie opérationnelle, tandis que la mobilité des troupes est assurée par des transporteurs militaires variés (CN-235, C-27J, C-130H) et des appareils légers King Air. Côté capacité offensive, le royaume dispose de 15 chasseurs F-16 C V, bientôt renforcés par 24 appareils supplémentaires du même type. Le Maroc possède également une flotte héliportée impressionnante comprenant des SA 342, des SA 330, des CH-47D et divers modèles Bell, complétée par 24 hélicoptères d’attaque Apache AH-64E, avec 12 autres en commande. Cette diversité permet de couvrir aussi bien des missions d’attaque que de soutien logistique.

Publicité

Formation et capacités spécialisées: les atouts stratégiques

La Marine royale dispose d’une aviation dédiée (hélicoptères Bell 412, AS565 et avions King Air 350) qui surveille les 3 500 kilomètres de côtes atlantiques et combat les trafics illicites. En parallèle, le pays a développé des capacités spécialisées dans la guerre électronique avec deux Falcon 20 conçus pour des missions de brouillage. Le Maroc se distingue également par son investissement dans la formation de ses pilotes, avec une flotte comprenant des F-5F et F-16D biplaces, 24 T-6C, 22 Alpha Jet, ainsi que divers appareils d’entraînement léger. Cette infrastructure permet au royaume de former ses propres équipages sans dépendre excessivement de l’aide étrangère.

Cette montée en puissance aérienne traduit l’ambition du Maroc de s’affirmer comme une force régionale dominante et capable de répondre aux multiples défis sécuritaires de son environnement. En combinant des appareils de combat modernes, des capacités de transport substantielles et des moyens de formation avancés, le royaume se dote d’un outil militaire complet qui renforce sa position stratégique dans le Maghreb et sur le continent africain.