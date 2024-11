Université de Parakou au Bénin : Saliou Boni Biao nouveau docteur avec la mention très honorable

Le vendredi 22 novembre 2024, Saliou Boni Biao a soutenu sa thèse de doctorat en Sciences Agronomiques à l’Université de Parakou, sur le thème : ‹‹ Mécanismes endogènes de préservation des ressources forestières : une étude comparée de la gestion des forêts de Soubroukou, Kilir et Sérou dans la commune de Djougou ››.

La thèse a pour objectif d’analyser le mécanisme endogène de gestion forestière qui a su préserver d’une surexploitation la forêt sacrée de Sérou, contrairement à celui des forêts classées de Soubroukou et Kilir qui n’existent pratiquement plus. La question de fond est de savoir comment la gestion des forêts est construite en problème public dans la région de Djougou. Prenant en compte un agenda mondial qui met en lumière une problématique forestière mondialisée et des dynamiques de gouvernance marquées par une opposition entre le multilatéralisme et les acteurs transnationaux, cette thèse se concentre sur les divers acteurs qui définissent et politisent les enjeux forestiers en fonction de leur propre relation à la ressource. Pour cela, la recherche s’est appuyée sur la gestion des forêts classées de Soubroukou, Kilir, ainsi que celle sacrée de Sérou, afin de révéler non seulement les configurations d’acteurs qui agissent, mais aussi les mécanismes qu’ils adoptent pour réguler l’accès à la ressource forestière dans la commune. Saliou Boni Biao a obtenu la mention très