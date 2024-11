USA : cette attaque chinoise qui a surpris les autorités

Photo d'illustration : Pixabay

La rivalité entre la Chine et les États-Unis atteint des sommets dans de nombreux domaines : commerce, technologies, influence géopolitique. Les deux superpuissances se livrent une bataille acharnée pour la domination mondiale, notamment dans le cyberespace où leurs services de renseignement respectifs déploient des moyens considérables. Les tensions se sont particulièrement intensifiées ces dernières années avec la guerre commerciale, les sanctions technologiques américaines contre les entreprises chinoises comme Huawei, et les accusations mutuelles d’espionnage industriel et gouvernemental.

Le géant aux pieds d’argile

Tel un virus silencieux, des pirates informatiques chinois ont réussi à s’immiscer au cœur des réseaux de télécommunications américains. Les traces numériques révèlent une opération méthodique menée par le groupe « Salt Typhoon », rattaché aux services de renseignement chinois. Leur stratégie rappelle celle des termites : une infiltration discrète mais dévastatrice qui, pendant plus d’un an, a miné les fondations numériques du pays. Le butin est considérable : non seulement les communications de figures politiques majeures comme Donald Trump, mais aussi – et surtout – l’accès à la liste secrète des personnes surveillées par la justice américaine. Cette fuite permet à Pékin d’identifier les agents doubles et les réseaux d’espionnage sur le sol américain, bouleversant l’équilibre des forces en présence.

Une vulnérabilité systémique mise à nu

Cette intrusion révèle les fragilités d’une infrastructure nationale vieillissante. Les réseaux américains ressemblent à une maison centenaire : derrière une façade imposante se cachent des installations datant des années 1970, véritables passoires numériques. Les hackers ont exploité ces faiblesses pour pénétrer simultanément plus de dix opérateurs majeurs, dont le géant Verizon. Si les messageries cryptées comme WhatsApp ou Signal ont résisté, d’autres systèmes de communication, notamment les fournisseurs d’accès Internet, pourraient avoir été compromis. La modernisation de cette infrastructure critique s’annonce complexe : chaque réparation risque d’entraîner des pannes en cascade, paralysant les communications de millions d’Américains.

Le paradoxe de la cyberguerre

L’administration Biden se trouve dans une position délicate face à cette attaque d’envergure. Lors du sommet de l’APEC au Pérou, le président américain a exprimé ses préoccupations à son homologue chinois Xi Jinping, mais sans pouvoir hausser réellement le ton. Car dans ce nouveau « Grand Jeu » numérique, les États-Unis pratiquent eux aussi l’espionnage des réseaux chinois. La réunion d’urgence organisée à la Maison-Blanche avec les patrons des télécoms, suivie d’une session extraordinaire du Sénat programmée pour début décembre, illustre pourtant l’inquiétude des autorités. Le message est clair : la Chine ne se contente plus de copier les technologies occidentales, elle innove et développe des capacités offensives redoutables. Dans cette guerre invisible des bits et des données, l’empire du Milieu vient de marquer un point décisif, forçant l’Amérique à repenser totalement sa cyberdéfense.