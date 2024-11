Vol à Ouagadougou : deux Burkinabè interpellés en Côte d’Ivoire

Policier ivoirien (Photo de REUTERS / LUC GNAGO)

Deux individus qui croyaient échapper à la justice burkinabè en se réfugiant en Côte d’Ivoire après un vol ont été arrêtés. Les forces de police de la Brigade de recherche et d’intervention (BRI) de Bouaké en Côte d’Ivoire ont mené une opération sur la base d’une information anonyme dénommée « Épervier 10 ».

Elle a permis de localiser et d’appréhender le mercredi 6 novembre 2024 en Côte d’Ivoire deux suspects qui sont impliqués dans un vol en réunion de 56.000.000 FCFA commis à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Aux environs de 12h 30, les policiers de la BRI ont mené une opération à Bouaké, suite à des renseignements concernant la présence de ces deux suspects liés au vol. Après avoir appréhendé l’un des deux individus, celui-ci a conduit les forces de l’ordre à leur résidence. Une fois sur les lieux, le second suspect a été retrouvé et interpellé.

Confession et extradition vers le Burkina Faso

Lors de leur interrogatoire, les deux suspects, W.S, âgé de 20 ans et Z.H, élève âgé de 19 ans, tous deux des ressortissants burkinabè, ont avoué leur participation au vol en réunion, aux côtés de trois autres complices qui sont restés au Burkina Faso. Les deux individus ont été transférés au Bureau central national d’Interpol (BCN-Interpol) sur instruction du Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Bouaké. Ils seront bientôt extradés vers le Burkina Faso pour y être jugés dans le cadre de la procédure judiciaire en cours.