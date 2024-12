𝐋ittéraire : La reine 𝐓assi𝐇angbé célébrée à travers une bande dessinée

Mariam Chabi Talata Zimé. Photo SCOM Assemblée Nationale

Le Novotel hĂŽtel de Cotonou a servi de cadre dans la soirĂ©e du jeudi 05 dĂ©cembre 2024 Ă la prĂ©sentation d’une bande dessinĂ©e intitulĂ©e : « Tassi HangbĂš : L’Amazone, Reine du DanxomÚ ! (1708-1711) ». C’était en prĂ©sence de la vice-prĂ©sidente de la rĂ©publique du BĂ©nin, Mariam Chabi Talata ZimĂ© YĂ©rima, du ministre de la culture, du tourisme et des arts, Jean-Michel Abimbola, de Bruno Amoussou et d’autres personnalitĂ©s. C’était une occasion pour l’auteure MĂšdessĂš Nathalie Sagbo, d’exprimer sa gratitude envers les invitĂ©s et tous ceux qui ont contribuĂ© Ă la rĂ©alisation de son ouvrage.

Elle a fait savoir que l’Ɠuvre est l’aboutissement d’un rĂȘve, d’un projet passionnĂ© portĂ© par une idĂ©e forte, celle de transmettre, de valoriser et de cĂ©lĂ©brer l’histoire de la Reine Tassi HangbĂš qui incarne un symbole de leadership fĂ©minin et de rĂ©sistance. En explorant le parcours de la reine Tassi HangbĂš, MĂšdessĂš Nathalie Sagbo veut mettre en lumiĂšre la place centrale mais souvent oubliĂ©e des femmes dans l’histoire du royaume de DanxomĂš.

« L’histoire et l’hĂ©ritage de Tassi HangbĂ© mĂ©ritent d’ĂȘtre connus, parce que nous avons besoin de modĂšle qui nous ressemble et qui nous inspire, qui nous permette de savoir que tout est possible, Ă condition d’y croire et de s’en donner les moyens », a dĂ©clarĂ© l’auteure qui ajoute. Choisir le genre littĂ©raire bande dessinĂ©e pour passer ce message est une maniĂšre pour MĂšdessĂš Nathalie Sagbo, de mĂȘler le ludique au didactique afin de mieux servir la leçon.

« En lisant cette bande dessinĂ©e, j’ai compris que cette femme a aimĂ© son royaume au vrai sens du terme. Elle s’est sacrifiĂ©e pour son royaume. Mais elle n’a pas Ă©tĂ© rĂ©compensĂ©e Ă la hauteur de son sacrifice », confie la vice-prĂ©sidente Mariam Chabi Talata. Elle ajoute d’ailleurs que la gestion de la citĂ© n’est pas l’apanage des hommes. Les femmes elles-mĂȘmes peuvent ressentir le besoin de participer Ă cet exercice. « Et quand une femme accepte gĂ©rer, elle le fait avec tout son cƓur, son amour. On ne peut pas avoir une ancĂȘtre comme Tassi HangbĂ© et avoir peur de prendre des dĂ©cisions quand on est femme. Tassi HangbĂ©, c’est le modĂšle fĂ©minin que toutes les femmes du BĂ©nin doivent convoquer chaque fois qu’on va leur dire : On a jamais vu ça.», prĂ©cise Mariam Talata.