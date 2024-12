1ère saga familiale 100 % béninoise produite par A+ Bénin : la série ‘‘Apparences’’ diffusée dès lundi prochain

Photo : DR

Lors d’une conférence de presse, le mercredi 18 décembre 2024, la chaîne A+ Bénin a annoncé, la diffusion de sa première série 100 % béninoise dont le titre est ‘‘Apparences’’, à partir du lundi 23 décembre 2024 à 15h. Produite par A+ Bénin et Marodi Tv, dirigée par Massamba Ndour, ‘‘Apparences’’est une série créée par Christiane Chabi Kao.

Réalisée par la Béninoise Kismath Baguiri et le Sénégalais Pape Abdoulaye Seck, cette série offre un voyage fascinant dans l’univers du textile et des relations humaines tout en faisant découvrir le Bénin à travers ses décors et sa culture. Grande saga familiale, ‘‘Apparences’’ est une superproduction béninoise, nécessitant plus de 36 mois de développement et près de huit mois de tournage. Elle met en scène pour la première fois Paméla Nzé Asseko, fondatrice de la marque Funkè Fashion House.

Publicité

Elle interprète le rôle principal de Ouefa, qui de retour au Bénin est propulsée malgré elle, à la tête de la Oni-Corporation fondée par son père Toundé Oni. Elle a démarré ainsi une bataille de pouvoir sans merci pour le contrôle de l’entreprise familiale. À ses côtés, on retrouve des talents locaux connus du grand public tels que Akala Akambi, Julio Avahoin, Dinah Princesse Benni, Florisse Adjanohoun et Gael Hounkpati. Au total, ce sont plus de 80 acteurs, 600 figurants et 60 techniciens qui ont participé à cette série.

Tout au long des 100 épisodes de 26 minutes, ‘‘Apparences’’ plonge son public dans une réalité si familière qu’il est difficile de se détacher des intrigues et des rebondissements, de ces histoires rêvées où seule la passion du pouvoir justifie les alliances. ‘‘Apparences’’ sera en diffusion à partir du lundi 23 décembre sur A+ Bénin, Canal 2 des bouquets Canal+, accessible à partir de la formule Kwabo de 2500 francs CFA. L’arrivée sur Canal+, via A+ Bénin, de la première saga familiale béninoise est une réponse à la demande des familles béninoises. Il est convenable de rappeler que Canal+ offre actuellement 30 jours de bonus pour tout réabonnement à la dernière formule. Le décodeur est au prix promotionnel de 1000 francs Cfa dès la formule Évasion, jusqu’au 31 décembre, la parabole est offerte dans la limite des stocks disponibles.

‹‹ Depuis sa création, A+ Bénin a pour mission de révéler et faire rayonner les talents ainsi que les cultures béninoises et africaines à travers des programmes fidélisant de fiction et de divertissement. Avec ‘‘Apparences’’, A+ Bénin va aujourd’hui encore plus loin. Pour cette première coproduction avec Marodi TV, nous avons souhaité rassembler notre public à travers une série quotidienne, feuilletonnante et populaire où la famille, la soif du pouvoir, l’amour et la résilience sont au cœur de l’intrigue ››, a déclaré Cléli Azokpota, directrice générale de la chaine A+ Bénin.

Christiane Chabi Kao a confié qu’elle s’est inspirée des réalités de sa famille et des familles de son entourage pour créer cette série. « Je regardais beaucoup les séries de Marodi où les femmes se battaient pour les hommes. J’ai voulu montrer qu’au Bénin et au Togo, les femmes se battent pour le business. Elles sont des carriéristes », a-t-elle laissé entendre. En tant que diffuseur, Canal+Bénin est heureux d’accueillir ce projet inédit qu’il offre à ses abonnés comme un cadeau de fêtes. ‹‹ Tout a été mis en œuvre pour que ce projet de film soit une réussite tant en matière de production que de diffusion. Un casting rigoureux, un décor magnifique et une production exceptionnelle ››, a-t-elle ajouté. Outre le divertissement, les leçons de vie et la valorisation de la culture béninoise, cette série a permis de créer 100 emplois directs et 250 emplois indirects. (Rejoignez la famille des abonnés de la chaîne WhatsApp de La Nouvelle Tribune en cliquant sur le lien https://whatsapp.com/channel/0029VaCgIOFL2ATyQ6GSS91x)