66ème Sommet de la CEDEAO : Olushegun Adjadi Bakari détaille les conclusions

Le 66ème Sommet de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), qui s’est tenu le 15 décembre 2024 à Abuja, a marqué un tournant significatif avec l’examen de la décision du Mali, du Burkina-Faso et du Niger de quitter l’organisation. Lors de cette réunion, les Chefs d’État et de gouvernement ont officiellement reconnu cette intention de retrait mais ont également exprimé leur volonté de maintenir le dialogue ouvert.

Le lundi 16 décembre 2024, au cours d’une conférence de presse, le Ministre des Affaires étrangères du Bénin, Olushegun ADJADI BAKARI, a éclairé l’opinion publique sur les principaux résultats de ce sommet. Il a confirmé que la CEDEAO a accepté la décision de retrait de ces trois pays, tout en instaurant une période de transition de six mois pour permettre des négociations. « Les Chefs d’État ont convenu d’une période de six mois pour engager des discussions constructives. Si pendant ce laps de temps, nos frères décident de revenir dans le giron de la CEDEAO, la porte leur restera ouverte », a souligné le ministre.

Publicité

Le raisonnement derrière cette approche, selon le chef de la diplomatie béninoise, est de protéger les intérêts des citoyens de la région. « L’objectif est de minimiser les répercussions sur les populations de cette séparation. Nous travaillons dans un esprit de construction et de préservation de notre communauté », a-t-il expliqué. En outre, la Conférence a mandaté le Conseil des Ministres pour organiser une session extraordinaire au cours du deuxième trimestre de 2025 afin d’examiner et d’approuver les conditions de départ et de planifier les relations futures entre la CEDEAO et les trois nations concernées. M. ADJADI BAKARI a également rappelé que la CEDEAO vise à promouvoir la libre circulation des personnes et des biens, un principe fondamental que tous les États membres s’engagent à préserver.